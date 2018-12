Francesco e Giulia, a Natale esplosione di felicità per la coppia: post commovente

View this post on Instagram

Buona Vigilia a tutti Fiabe♥️ Pieno di amore, feliciuità e power divertimento 😎 Magnate come se non ci fosse un domani (come me 🙈) , siate buoni e perdonate chiunque vi abbia fatto un torto, regalate un ti voglio bene in più e godetevi ogni minuto che la vita vi regala con gioia. Lottate per ciò in cui credete e ricordate che le favole a volte si realizzano 🦄🦄🦄 Grazie per l’amore che mi continuate a dimostrare , siete la mia forza ♥️🤟🏻😊 #GiuliaSalemi #gs #buonnatale #natale2018 #christmastime🎄