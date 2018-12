Elia e Jane, primo traguardo per la coppia: l’inaspettata reazione di lui

Elia e Jane sempre più uniti dopo il Gf Vip 2018

Un bel traguardo per una coppia su cui in pochissimi avrebbero scommesso. Elia e Jane continuano infatti a vivere felici la loro storia d’amore dopo il Grande Fratello Vip 2018 e a dimostrare che in fondo in tanti si sbagliavano. Ricorderete senz’altro infatti che durante il Gf Vip Elia è stato criticatissimo per il suo atteggiamento un po’ troppo freddo nei confronti di Jane, persino quando uscì dal reality show un mese fa circa. E il post pubblicato da lui oggi fa riferimento proprio a un mese fa. Veniamo subito al dunque.

Il post di Elia su Jane dopo un mese dell’eliminazione: ricordi sul Gf Vip

Se andate a spulciare le storie di Elia su Instagram noterete che l’ex gieffino ha condiviso una foto di una pagina dedicata a Jane Alexander che mostra entrambi in procinto di di baciarsi. Sulla foto c’è scritto “1 month ago” con chiaro riferimento a quando Jane fu eliminata dal Gf Vip 2018 e poté rivedere il suo cavaliere. Da allora ne sono successe di cose: uno scoop lanciato poco prima della fine del Gf mise in discussione la credibilità della coppia e la stessa Jane ha aggiornato tutti proprio ieri su quello che sta accadendo tra lei ed Elia. Non si può parlare insomma di calma piatta, visto che i due sono ancora al centro del gossip nonostante sia passato tanto tempo.

Grande Fratello Vip, la storia d’amore tra Elia e Jane a gonfie vele

Elia peraltro ha smentito coi fatti tutti i pettegolezzi sul suo scarso coinvolgimento nei confronti della sua principessa: continua a pubblicare foto insieme, condivide post come quello di cui vi abbiamo parlato oggi e sembra davvero sicuro della storia con Jane. Sono post bellissimi e che talvolta sorprendono, come già successo di recente con Francesco e Giulia, altra coppia del Gf Vip che ha ricevuto un messaggio inaspettato da un membro della famiglia. Tutto sta andando bene insomma in questa vigilia di Natale! Ci avreste mai scommesso?