Francesco Monte e Giulia Salemi sempre più vicini, il messaggio che stupisce

Giulia e Francesco news, i due lontani durante le festività

Francesco e Giulia hanno trascorso il Natale separati, e lei – come avrete senz’altro visto nelle storie Instagram – si è divertita sciando. Non si tratta di un allontanamento dovuto a una crisi di coppia, questo è ovvio: i due infatti vanno ancora d’amore e d’accordo e sembrano aver costruito quell’intesa che mancava al Grande Fratello Vip 2018. Semplicemente è ovvio che dopo essersi conosciuti per così poco tempo i due non potevano scegliere di andare dall’una o dall’altra famiglia sacrificando il Natale coi propri cari. Ciò non vuol dire ovviamente che Giulia e Francesco non abbiano pensato l’uno all’altra: lo dimostra chiaramente Giulia con le sue storie di questa notte quando ha scritto un messaggio davvero dolce al suo nuovo fidanzato.

Il messaggio di Giulia per Francesco a Natale

Il post non è lunghissimo ma sapete tutti che spesso non c’è bisogno di dimostrare il proprio affetto con fiumi e fiumi di parole; Giulia infatti si è limitata a scrivere “Miss you Bambi” seguìto da un cuore nero. Questo accadeva tredici ore fa mentre Francesco giocava alla PlayStation con i suoi amici più stretti. La classica scenetta da vita di coppia insomma. E non si tratta neanche delle prime che la coppia condivide con noi: qualche giorno fa Giulia ha infatti condiviso con i suoi fan un momento che ha trascorso con una delle persone più importanti della sua vita. E sempre qualche giorno fa ha pubblicato un messaggio che ha sorpreso tutti i suoi follower.

Francesco e Giulia più forti di prima dopo il Grande Fratello Vip 2018

Non si può dire quindi che la stravagante concorrente del Grande Fratello Vip non ami mostrare a tutti quali siano i suoi sentimenti per un Francesco che invece è più silenzioso ma non per questo meno innamorato. Abbiamo già visto in effetti fino a che punto Francesco riesca a spingersi nei confronti della sua dolce metà, e siamo convinti quindi che anche lui dopo il Gf Vip abbia superato gli ostacoli che gli impedivano di lasciarsi andare completamente. Anche se i due hanno passato il Natale separati siamo sicuri insomma che non hanno spesso un attimo di pensarsi a vicenda. Vive l’amour!