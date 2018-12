Fariba Tehrani in ospedale: cosa è successo alla mamma di Giulia Salemi

Fariba Tehrani è in ospedale, ecco cosa è successo alla mamma di Giulia Salemi

La news del giorno riguarda Fariba Tehrani in ospedale. Speriamo non sia successo nulla di grave, oltretutto le poche informazioni che ha dato attraverso Instagram lasciano pensare a qualcosa di non serio. La mamma di Giulia Salemi ha avuto anche tempo e modo di scattare un selfie nel letto del pronto soccorso, o del reparto qualora sia stata ricoverata, dunque è in forze e cosciente. Questo dovrebbe bastare a non far preoccupare chi si è affezionato a lei e a sua figlia Giulia, ma cosa le è successo? Non ha fornito molti dettagli sull’accaduto, anzi è stata piuttosto vaga ma potrebbe aver avuto un calo di forze visto che ha parlato di palestra.

Fariba in ospedale, il racconto su Instagram: “Grazie per avermi dato un’altra occasione”

Su Instagram nella notte ha pubblicato una foto in cui Fariba è in ospedale insieme a un amico. Sulla foto stessa si legge: “Che strana la vita, volevo andare in palestra e mi sono trovata al pronto soccorso. Anche questa volta ho sconfitto Azrael”, e una linguaccia. Piccola curiosità, per chi se lo stesse chiedendo: Azrael è l’angelo della morte nella religione islamica. Fariba sta bene, magari un po’ provata dopo non essersi sentita bene ma non dovrebbe esserci nulla di cui preoccuparsi. Lei comunque pare si sia spaventata, visto che nel messaggio parla di un’altra occasione: “Grazie […] per avermi dato un’altra occasione. Non ho finito ancora i miei compiti in questa vita”. Non sono mancati i ringraziamenti all’amico che era in ospedale con lei e che le è stato vicino.

Fariba finisce in ospedale, dov’era Giulia Salemi?

Dov’era Giulia? I fan del Gf Vip potrebbero pensare che si sia disinteressata di sua mamma, ma magari non si è allarmata né precipitata in ospedale perché si trattava di qualcosa di non grave. Magari è stato un calo di pressione o uno svenimento. Tra l’altro stamattina Giulia è apparsa tranquilla nelle storie su Instagram, quindi Fariba dovrebbe stare bene. Certo è che dopo la lettera che ha scritto a Giulia e Francesco c’è chi si pone qualche domanda in più sul rapporto tra madre e figlia, anche se la Salemi aveva spiegato di aver chiarito con sua mamma. Adesso attendiamo ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute di Fariba Tehrani per capire meglio cosa le è successo!