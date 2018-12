Francesco Monte e Giulia news, la coppia sorprende: baci e coccole nella notte

Francesco Monte e Giulia Salemi insieme: la coppia sorprende su Instagram

Finalmente Francesco Monte e Giulia Salemi sono insieme! Non nel senso di fidanzati, perché questo è stato ufficializzato già qualche giorno fa. Intendiamo dire che oggi Francesco e Giulia sono insieme e da soli a Milano. L’ex tronista infatti oggi era in viaggio verso la sua metà e lo abbiamo potuto intuire dalle sue Instagram Stories, dove era in treno. Poco fa invece a pubblicare le foto insieme dopo il Gf Vip è stata lei! Da quando è terminato il reality show sono tutti a caccia di news su Francesco e Giulia. Tutti vogliono seguire l’evolversi di questa storia, chi perché si è affezionato alla coppia e la sostiene e chi invece perché vuole scoprire come andrà a finire. Non tutti, infatti, credono ancora oggi ai sentimenti nati tra Francesco e Giulia.

Francesco e Giulia foto su Instagram: serata insieme da perfetti fidanzati

I due piccioncini si sono riuniti dopo alcuni giorni trascorsi da separati. I fan si erano già allarmati e temevano il peggio. C’è chi non riesce a capacitarsi del fatto che Francesco viva a Roma e Giulia viva a Milano e che per questo a volte siano lontani. Al momento le cose stanno così, faranno i pendolari per un po’ di tempo poi chissà. Appena sono insieme comunque si mostrano felici su Instagram! Giulia ha pubblicato prima la foto in cui stringe la mano del suo Francesco, poi ne ha pubblicata una insieme in ascensore. La ragazza ha fatto sapere che erano in cerca di cibo e che sono usciti di corsa perché non volevano ordinare con consegna a domicilio. In ascensore, inoltre, Francesco ha dato un tenero bacio sulla testa a Giulia. Pubblicheranno altre foto nei prossimi giorni? Chi può saperlo. Se lei è sembrata una persona a cui piace pubblicare foto e video sui social, Monte è di tutt’altro avviso e già in Casa tentava di nascondere gli affari di coppia.

Francesco Monte e Giulia Salemi news, la storia procede a gonfie vele

In ogni caso già queste news su Francesco Monte e Giulia e le foto hanno fatto sorridere i fan! Finalmente tutti sono tranquilli e sanno che la storia procede bene. Non mancheranno le critiche per la coppia, anche Giulia ne ha affrontate di dure nei giorni scorsi. Tuttavia i due sembrano aver trovato il giusto equilibrio per portare avanti la relazione lontani dalla Casa del Gf Vip 2018. Sembrava non ci fossero i presupposti per la buona riuscita di questa coppia, tra incompatibilità caratteriali e incomprensioni a causa di Fariba, invece Francesco Monte e Giulia Salemi stanno ancora insieme.