Francesco Monte torna a casa senza Giulia Salemi: la lontananza preoccupa i fan

Francesco e Giulia si separano: destinazioni diverse dopo il Grande Fratello Vip

Li abbiamo visti insieme ieri sera e poi è arrivato il momento di separarsi: Francesco Monte e Giulia Salemi si sono messi in viaggio avendo due direzioni diverse. Francesco è andato a Roma mentre Giulia a Milano. Per chi non lo sapesse, l’ex tronista si è trasferito nella capitale dopo la sua esperienza a Uomini e Donne per studiare recitazione. Taranto è sempre nel suo cuore, ma Roma gli permette di portare a termine gli impegni di lavoro con più facilità. Giulia e Francesco del Gf Vip 2018 si sono quindi divisi. Cosa è successo fra i due? Perché non si sono recati nella stessa città per passare più tempo insieme?

Francesco a casa senza Giulia, la fashion blogger insieme a Stefano e Benedetta

“Appena arrivati a Roma da Milano Marittima. Finalmente a casa”. Questo è quanto detto da Monte tramite una Instagram stories. Giulia Salemi non è con lui: “Si torna a Milano”, ha detto tramite social. Con lei Stefano Sala Benedetta Mazza, che stanno facendo molto discutere per una foto pubblicata su Instagram scattata qualche tempo prima del Grande Fratello Vip.

La verità su Francesco Monte e Giulia Salemi

Ma cosa sta succedendo a Francesco e Giulia? Questa è la domanda che si stanno ponendo i fan della coppia del Gf Vip. Non è successo assolutamente nulla. Si sono separati per ritrovare gli amici di sempre e i propri cari. Tra poco li vedremo sicuramente insieme, anche perché è impossibile che si lascino presto dopo quelle foto e quei video che li riguardano pubblicati recentemente. A proposito di foto: avete letto lo strano commento che Elia ha scritto a Jane?