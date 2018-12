Jane e Elia news Gf Vip: strana risposta di Fongaro alla dedica dell’attrice

Elia e Jane news: ecco cosa sta succedendo alla coppia del Gf Vip

Come procede la storia di Jane Alexander ed Elia Fongaro? Bene. Ma no: benissimo! I due sono davvero innamorati e non smettono mai di dirselo su Instagram, dove li abbiamo visti di nuovo insieme. Si sono separati per alcuni giorni per degli impegni lavorativi, ma adesso si è presentata l’occasione giusta per riunirsi. Jane ha aspettato con ansia il suo incontro con Elia perché non sta passando un periodo completamente spensierato: certo, è sicura dell’amore che prova l’ex Velino per lei, ma c’è qualcosa che la tormenta.

Alcuni problemi per Jane Alexander… ma ci pensa Elia a sorreggerla!

Cosa non permette a Jane Alexander di essere pienamente felice? Un problema all’occhio che si trascina ormai da parecchi giorni. Un problema più serio di quello che avrebbe immaginato. Ma adesso vuole concentrarsi solo su Elia Fongaro, del quale ha parlato durante i suoi particolari ringraziamenti al Gf Vip 2018: “Grazie per la splendida serata. E oggi, 12/12/2018, finisce tutto. Goodbye. Mi hai dato tanto, tantissimo. Grazie, Grande Fratello. Grazie Mediaset. Grazie vita per essere così imprevedibile e meravigliosa. Grazie. Ieri sera, prima di addormentarmi, ho pensato solo a una cosa: ne è valsa la pena”. Anche Francesco Monte e Giulia Salemi hanno fatto passi da gigante. Non vi siete mica persi i loro ultimi video? Capirete tutto quello che è successo una volta terminato il Grande Fratello Vip.

La strana frase di Elia Fongaro: il vero significato

Elia Fongaro ha commentato il messaggio della sua fidanzata con questa frase: “Vorrei essere il pappagallo di ogni pirata”. In molti non l’hanno capita. Jane, avendo una benda sull’occhio, assomiglia a un pirata ed Elia vorrebbe essere il suo pappagallo per starle sempre accanto. Anche Benedetta Mazza vorrebbe passare tanto tempo con quel ragazzo che le piace un sacco… Stefano Sala! Presa da un momento di nostalgia, ha pubblicato una loro foto insieme di un anno fa. Prima, quindi, della loro partecipazione al Gf.