Benedetta Mazza pubblica foto con Stefano Sala dell’anno scorso e conferma tutto

Foto di Benedetta e Stefano prima del Gf Vip: la verità sul loro rapporto

Benedetta Mazza e Stefano Sala non si sono persi di vista dopo il Grande Fratello Vip. Non si può affermare con sicurezza che stanno insieme, ma invece che la loro è una grande amicizia sì. Lo hanno dimostrato in varie occasioni e non solo all’interno della Casa più spiata d’Italia: hanno per esempio parlato benissimo l’una dell’altro a Verissimo. Stefano e Benedetta si sentono spesso e si incontrano per alcuni impegni lavorativi comuni. Ma si metteranno mai insieme? Non si sa ancora, visto che il modello deve ancora chiarire alla fidanzata Dasha tutto quello che ha riguardato il suo rapporto con Benedetta all’interno della Casa del Gf Vip 2018.

Benedetta e Stefano insieme l’anno scorso: la prova

Dopo le promesse e le confessioni importanti che Stefano e Benedetta hanno fatto poco prima della finale del Gf Vip, adesso abbiamo avuto la conferma che i due ragazzi erano dei grandi amici ancor prima dell’esperienza televisiva. E lo ha dimostrato Benedetta condividendo una Instagram stories di un suo amico: “Dal 2017 al 2018 abbiamo cambiato tante cose e tante cose belle nelle nostre vite. Siete cresciuti professionalmente e umanamente e vi adoro ancora più di prima”.

Gradi amicizie al Grande Fratello Vip

Bisogna ammettere che quest’anno sono nate delle floride amicizie al Grande Fratello Vip: Benedetta, oltre a sentire Stefano, ha un rapporto speciale con Walter Nudo (che nella notte ha speso delle parole importanti) e con Jane Alexander. Quest’ultima ha avuto un problema che non sembra risolversi. State pur certi che vedremo tante Instagram stories degli ex concorrenti del Gf Vip insieme e che non mancheranno mai notizie sul loro conto. E adesso tutti stanno aspettando quella relativa al fidanzamento di Benedetta Mazza e Stefano Sala. Ci sarà mai in un prossimo futuro?