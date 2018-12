Walter Nudo sorprende: importanti ringraziamenti nel cuore della notte

Walter Nudo dopo Gf Vip 2018: arrivano dei ringraziamenti speciali nella notte

Walter Nudo non riesce ancora a convincersi di aver vinto il Grande Fratello Vip. Gli sembra un sogno. Ogni volta che glielo ricordano, lui fa ringraziamenti a profusione. Dopo aver trionfato all’Isola dei Famosi, non avrebbe mai pensato che il pubblico votante avrebbe potuto confermare il suo immenso affetto nei suoi confronti. Anche se è stato per molti anni lontano dall’Italia, i telespettatori non l’hanno dimenticato e hanno imparato a conoscere ancora meglio le sfaccettature del suo carattere al Gf Vip 2018. Un carattere che conquista! Altrimenti non sarebbe mai arrivato alla finalissima assieme al suo amico Andrea Mainardi.

Il messaggio di Walter Nudo a Silvia Toffanin e al popolo italiano

Dopo il tenero scambio di messaggi con Simona Venutra, Walter Nudo ha voluto fare degli speciali ringraziamenti a Silvia Toffanin (che lo ha intervistato a Verissimo) e a tutti gli italiani che gli hanno premesso di essere il vincitore del Grande Fratello Vip. Ecco cosa ha scritto su Instagram questa notte: “Grazie, Silvia. Grazie, Verissimo. È sempre un piacere ritornare. Mi avete regalato una macchina del tempo che mi ha portato a ripercorrere gli ultimi 23 anni della mia vita, tra gioie e dolori. Anche se mi fanno sentire un po’ vecchio, mi aiutano sempre più a non dimenticare la mia gratitudine immensa al popolo italiano”. Sempre nella notte, Jane Alexander ha fatto delle importanti confessioni su Elia Fongaro.

Le news sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Una volta terminate le numerose interviste e le serate nelle varie discoteche d’Italia, Walter Nudo ha detto che passerà molto più tempo con i figli e potrebbe forse ricominciare tutto daccapo con sua moglie, dopo la confessione sull’incidente che gli ha cambiato la vita. Protagonista delle ultime news del Gf Vip, non solo Walter, ma anche Francesco Monte, che è davvero cambiato dopo il reality show. E cosa si sa invece di Stefano e Benedetta? Il modello è molto confuso.