Walter Nudo in lacrime a Verissimo dopo il Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip: Walter Nudo piange a Verissimo

Momento di commozione a Verissimo per Walter Nudo. Il vincitore del Grande Fratello Vip non è riuscito a trattenere le lacrime mentre rivedeva la sorpresa dei figli Martin e Elvis. Quella che i due ballerini hanno fatto all’italo-canadese durante la finale del reality show. “I figli so’ piezz’e core”, ha detto Walter con il viso provato dall’emozione. Nell’intervista con Silvia Toffanin l’attore e conduttore ha fatto importanti dichiarazioni sui suoi ragazzi, nati dall’amore ormai finito per la ballerina e coreografa Tatiana. “Quando è nato il mio primo figlio facevo ‘Colpo di fulmine’, così quando è arrivato il secondo, ho rifiutato una cosa di lavoro molto importante. Per Elvis non c’ero stato e non potevo non esserci anche per Martin. I miei figli avevano bisogno di me, la mia carriera poteva aspettare”, ha raccontato il 48enne.

Walter Nudo a Verissimo parla dell’ex compagna Tatiana

A Verissimo Walter Nudo ha replicato alle recenti dichiarazioni di Tatiana, ex compagna e madre dei suoi due figli. “Abbiamo avuto una lunga storia e una separazione complicata. Ho letto che lei avrebbe detto che non mi sono preso cura dei nostri figli negli ultimi anni. Ma conosco Tatiana, abbiamo trovato un equilibrio, c’è grandissimo rispetto tra di noi e so quello che pensa di me. C’è stato semplicemente un malinteso. La ringrazio tanto per quello che ha fatto per i ragazzi”, ha assicurato l’ex vincitore dell’Isola dei Famosi.

Walter Nudo torna dalla moglie Celine dopo il GF Vip

“La storia con Cèline è meravigliosa. C’è un sentimento forte, ma è una situazione molto delicata. Ci incontreremo, la guarderò negli occhi e saremo solo noi: parleranno solo i nostri cuori”, ha poi confessato Walter Nudo.