Walter Nudo parla l’ex Tatiana: “Ho cresciuto i figli da sola, lui ci ha abbandonato”

Walter Nudo e i figli, parla l’ex compagna Tatiana: “Si è riavvicinato solo quando Martin e Elvis sono diventati adulti”

Agli appassionati del Grande Fratello Vip non sono sfuggite le strane parole di Walter Nudo dopo la sorpresa dei figli Elvis e Martin. L’attore italo-canadese si è scusato per aver fatto soffrire i due ragazzi, oggi ballerini in carriera. Walter – che è il favorito alla vittoria finale del programma – non ha dato ulteriori spiegazioni ma a fornirle ci ha pensato Tatiana, la sua ex compagna. La donna ha amato Walter negli anni Novanta ed è la madre dei figli del gieffino. Al settimanale Di Più Tatiana – che è una ballerina e insegnante di danza classica – ha rivelato che l’ex compagno ha abbandonato lei e i suoi figli per un lungo periodo. Dopo la separazione, avvenuta nel 2000 (e un tentato riavvicinamento nel 2003, nell’anno della vittoria all’Isola dei Famosi), Walter si è allontanato dalla sua famiglia.

Il racconto di Tatiana sull’ex compagno Walter Nudo

“Ho visto le lacrime di Walter in televisione, ho visto la sua disperazione. Credo che le sue siano più che altro lacrime dettate dai numerosi sensi di colpa che affollano la sua mente, nei confronti di Elvis e Martin, ma forse anche nei miei confronti visto che per anni si è allontanato da noi e io, da sola, con il sudore della mia fronte con ore e ore trascorse a lavorare, ho cresciuto quei bambini che oggi sono diventati due uomini meravigliosi”, ha raccontato Tatiana alla rivista diretta da Sandro Mayer. L’ex di Walter Nudo ha ammesso che non è stato facile crescere due bambini da soli e che è stata costretta a portarseli sempre dietro, pure sul posto di lavoro. “Ho sempre fatto la ballerina e insegnato danza a vari livelli. Ma i soldi non bastavano mai e allora poteva capitare che mi arrangiassi facendo la cameriera”, ha puntualizzato Tatiana.

Walter Nudo si è riavvicinato ai figli in un secondo momento

“Walter ha recuperato un rapporto con loro quando erano adulti, si è trovato ragazzi belli e fatti, di grande levatura. E quando lui si è riavvicinato a loro, invece di alzare i muri, lo hanno accolto a braccia aperte”, ha chiarito Tatiana. Che ha poi aggiunto: “Io ho sempre parlato bene del loro papà, non ho fatto nulla per allontanarli. È stato Walter ad allontanarsi da noi quando loro erano piccoli”.

L’attuale rapporto tra Walter Nudo e Tatiana

Se l’attore è riuscito a recuperare un rapporto con Elvis e Martin, diversa è la situazione con la sua ex compagna. “Non lo sento quasi mai, ma se capita abbiamo un rapporto civile”, ha assicurato Tatiana.