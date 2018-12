Walter Nudo a Verissimo: dopo il Grande Fratello Vip torna dalla moglie

Walter Nudo dopo il Grande Fratello Vip ospite di Verissimo: ecco cosa ha detto su moglie e vita privata

Walter Nudo pronto a tornare tra le braccia della moglie Cèline. Il vincitore del Grande Fratello Vip lo ha rivelato nel corso dell’ospitata a Verissimo, nella puntata in onda sabato 15 dicembre. “La storia con Cèline è meravigliosa. C’è un sentimento forte, ma è una situazione molto delicata. Ci incontreremo, la guarderò negli occhi e saremo solo noi: parleranno solo i nostri cuori”, ha confessato l’italo-canadese a Silvia Toffanin. Walter ha poi parlato dei figli Elvis e Martin, con i quali il rapporto non è sempre stato tutto rose e fiori. “Quando è nato il mio primo figlio facevo ‘Colpo di fulmine’, così quando è arrivato il secondo, ho rifiutato una cosa di lavoro molto importante. Per Elvis non c’ero stato e non potevo non esserci anche per Martin. I miei figli avevano bisogno di me, la mia carriera poteva aspettare”, ha dichiarato Walter Nudo a Verissimo.

Walter Nudo parla dell’ex moglie Tatiana

A Verissimo Walter Nudo ha voluto pure commentare le recenti dichiarazioni di Tatiana, ex compagna e madre dei suoi due figli. “Abbiamo avuto una lunga storia e una separazione complicata. Ho letto che lei avrebbe detto che non mi sono preso cura dei nostri figli negli ultimi anni. Ma conosco Tatiana, abbiamo trovato un equilibrio, c’è grandissimo rispetto tra di noi e so quello che pensa di me. C’è stato semplicemente un malinteso. La ringrazio tanto per quello che ha fatto per i ragazzi”, ha assicurato l’ex del Grande Fratello Vip.

Walter Nudo e i primi segni della depressione

A Verissimo Walter Nudo ha parlato pure di un periodo buio della sua vita. “È successo prima dell’Isola dei Famosi, nel 2002. Era un momento in cui non stavo lavorando e avevo perso molti soldi per colpa di investimenti sbagliati. Stavo a casa e passavo le mie giornate sul letto e sul divano. Sentivo che la depressione mi stava affossando, manon potevo stare così, allora mi sforzavo, ad esempio, di portare i miei figli a scuola. Volevo avere la responsabilità di un compito così importante”, ha raccontato il 48enne.