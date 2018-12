Francesco e Giulia di nuovo insieme dopo la lontananza: i nuovi video stupiscono

By

Giulia e Francesco dopo Gf Vip: la coppia si è di nuovo riunita

Francesco Monte e Giulia Salemi si sono separati per via di alcuni impegni lavorativi. Qualcuno ha parlato già di crisi, ma il vuoto chiacchiericcio lascia il tempo che trova… Giulia e Francesco del Gf Vip sono innamoratissimi e, sì, questa volta lo possiamo affermare con certezza. Ogni volta che ne hanno l’occasione, passano tanto tempo insieme e sono cominciate anche le prime presentazioni in famiglia: Giulia ha avuto il piacere di incontrare Stefano, il fratello di Francesco Monte, c0l quale è nata sin da subito una forte simpatia. E potrete constatarlo anche voi attraverso le Instagram stories della power fashion blogger.

Francesco dolcissimo nei confronti di Giulia: i video che piacciono

Dimenticate il Francesco Monte del Gf Vip 2018. Ha ammesso lui stesso di essere molto cambiato e ne ha dato largamente dimostrazione! Si diverte un sacco con Giulia, che è riuscita a tirar fuori dei lati nascosti del suo carattere. Adesso, su Instagram, gli ha chiesto: “Hai un messaggio da comunicare? Ti sono mancata?”. L’ex tronista inizialmente ha finto di ignorarla, per poi darle un bacio appassionato! Eh, l’amour… Ma quanto durerà quest’amore? Francesco Monte riuscirà a battere il record di “anni vissuti insieme” raggiunto con Cecilia Rodriguez (che adesso ha sfoggiato una sorprendente capigliatura)?

Giulia e Francesco al settimo cielo dopo il Grande Fratello Vip

Giulia e Francesco del Grande Fratello Vip riescono anche a trascorrere del tempo con i loro amici: nelle loro stories di Instagram sono quasi sempre presenti Stefano Sala e Benedetta Mazza, che sembra che stiano trovando un punto d’incontro dopo l’esperienza televisiva. La ragazza ha pubblicato una foto che sta facendo molto discutere. Diventeranno anche loro una coppia come quella formata da Giulia Salemi e Francesco Monte?