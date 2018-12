Cecilia Rodriguez bionda e riccia: nuovo look? La foto che sorprende

Cecilia Rodriguez, capelli stravolti! Ecco come si è mostrata su Instagram

Avete visto il nuovo look di Cecilia Rodriguez? Capelli biondi e ricci per la showgirl, che ha deciso di pubblicare una foto su Instagram come non l’abbiamo mai vista. Ha commentato lo scatto con una semplice parola: “Capricciosissima”. Si riferisce al fatto che punzecchia sempre il suo Ignazio Moser, che non farebbe quello che lei si aspetta. Ovviamente è tutto detto in uno sfondo scherzoso. Non sono assolutamente in crisi, anzi, i loro progetti non faranno altro che rendere ancora più roseo il futuro. A questa foto di Cecilia Rodriguez con il nuovo taglio di capelli sono piovuti tanti commenti positivi di follower che la seguono sempre e che si sono appassionati alla sua storia col ciclista.

Il nuovo look di Cecilia Rodriguez promosso dai fan

Bisogna dire che ultimamente Cecilia e Ignazio hanno ricevuto diverse critiche per un motivo preciso, ma adesso, sotto all’ultimo scatto pubblicato su Instagram, (quasi) tutti i commenti sono stati positivi. Eccone alcuni : “Quanto sei bella Chechu! Tranquilla… per noi anche senza trucco, acqua e sapone, sei bellissima. Apprezziamo la tua semplicità”; “Sei sempre al top, qualsiasi cosa indossi!”; “Una meraviglia! L’amore di Ignazio ti fa sempre più bella”; “Bionda, riccia, un po’ vamp”. Abbiamo però visto Cecilia con i suoi capelli di sempre nella sua ultima Instagram stories: è stato quindi uno scatto fatto in occasione di uno shooting fotografico. Potrebbe anche indossare una semplice parrucca.

Il futuro di Cecilia e Ignazio: si separeranno per un po’?

Oltre a questi complimenti, ci sono stati degli attacchi rivolti alla sua storia passata ed è stata tirata in causa anche Giulia Salemi, che ora ha pubblicato dei video imperdibili con Francesco Monte. Sempre tramite social, Cecilia si è lamentata per la domenica poco movimentata passata con Ignazio: “Io so di essere pesante perché è domenica, una spera di trovare il fidanzato… ma è sul divano!”. Chissà se prima o poi troverà Ignazio all’Isola dei Famosi! Si sta parlando tanto della sua possibile partecipazione e di quella di un ex tronista che abbiamo visto in un altro reality.