Isola dei Famosi, Nilufar racconta la verità sulla partecipazione di Giordano

Concorrenti Isola dei Famosi 2019: Giordano Mazzocchi nel cast?

Nell’ultimo periodo si sta molto parlando dei possibili concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019. Tra questi è spuntato il nome di Giordano Mazzocchi, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne scelto da Nilufar Addati. Qualcuno ha dato per certa la sua partecipazione all’Isola, ma la fidanzata ha voluto fare le dovute precisazioni. Abbiamo visto entrambi a Temptation Island Vip e non sarebbe strano rivedere uno dei due nel reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Le reazioni di Giordano ai video di Nilufar resteranno certamente nella storia di Temptation Island! Sarebbe dunque un ottimo “acquisto” per l’Isola, ma la sua partecipazione è tutt’ora incerta e Nilufar ha tenuto a spiegare che alcune sue parole sono state decisamente fraintese.

Nilufar parla della partecipazione di Giordano all’Isola

Durante una Instagram stories, Nilufar Addati ha parlato di Giordano Mazzocchi all’Isola dei Famosi 2019. Queste sono state le sue parole: “Leggevo su Twitter e Instagram dei commenti che hanno creato un po’ di caos dopo la domanda che mi hanno posto a un evento, quella secondo cui fosse vera la partecipazione di Giordano all’Isola dei Famosi. Noi siamo sotto al cielo e può succedere qualsiasi cosa, ma non sappiamo nulla al momento. Non è che so qualcosa e non posso dire nulla. Abbiamo letto tante notizie, ma gli unici che non sanno niente siamo io e lui”. Non ci sarà nemmeno un altro personaggio di Uomini e Donne: Fabio Colloricchio, che adesso deve portare avanti dei progetti top secret con Nicole Mazzocato.

Isola dei Famosi news: cosa c’è da sapere sulla nuova edizione

Che dire, poi, della possibile partecipazione di Giulia De Lellis all’Isola? Ci sembra alquanto strano che possa prendere parte al nuovo cast visto e considerato che è oberata di lavoro e si è appena fidanzata col rapper Irama. Abbiamo però una chicca sull’inviato: non ci sarà più Alvin, ma un attore famosissimo!