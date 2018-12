Isola dei Famosi, Kabir Bedi al posto di Alvin? L’indiscrezione sul nuovo inviato

Isola Dei Famosi: Alvin inviato o naufrago della prossima edizione? Emergono nuove indiscrezioni

Fino a qualche settimana fa la partecipazione di Alvin all’Isola dei Famosi come inviato era stata data per certa. A distanza di poco tempo, però, nuove e diverse indiscrezioni sono emerse riguardo al suo ruolo all’interno del programma. Alvin, per la precisione, potrebbe non affiancare Alessia Marcuzzi nella conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Lo showman, però, in Honduras potrebbe sbarcare lo stesso, ma come naufrago. Se così fosse, allora, chi potrebbe prendere il suo posto? In attesa di risposte certe stanno emergendo già le prime indiscrezioni al riguardo e un nome inaspettato è saltato fuori: quello di Kabir Bedi.

Isola dei Famosi: Kabir Bedi al posto di Alvin? Gli ultimi aggiornamento sul nuovo inviato del reality

I fan dell’Isola dei Famosi, confermata la non partecipazione di Stefano De Martino al programma, sono in attesa di scoprire chi nella prossima edizione del reality prenderà il posto del ballerino. Il nuovo inviato? Il settimanale Chi, dove aver parlato di Alvin (che adesso all’Isola potrebbe però sbarcare come concorrente) si è fatto sfuggire un’interessante indiscrezione al riguardo. Kabir Bedi, “Il mai dimenticato Sandokan” nonché ex naufrago, parrebbe essere il più quotato al momento.

Isola dei famosi, chi saranno i concorrenti della prossima edizione? Tra i naufraghi spunta Jeremias Rodriguez

Tra i possibili concorrenti della prossima edizione dell’Isola dei Famosi un nome tra tutti ha attirato particolarmente l’attenzione tra gli appassionati di gossip. Stiamo parlando di Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, che dopo il Grande Fratello Vip insieme a sua sorella Cecilia si è detto pronto a intraprendere questa nuova avventura televisiva da solo. Questo, però, potrebbe essere l’ultimo progetto che lo porta in TV. Il motivo? Jeremias sogna si ritirarsi dalla scena e di aprirsi un ristorante tutto suo.