Jeremias Rodriguez dopo l’addio alla fidanzata: Isola dei Famosi e ristorante

Jeremias Rodriguez andrà all’Isola dei Famosi? Le parole del fratello di Belen

È già finita la relazione tra Jeremias Rodriguez e Priscilla, una ragazza romana conosciuta qualche mese fa. Dopo un’estate trascorsa insieme tra l’Italia e Ibiza, e i numerosi treni tra Roma e Milano, la coppia è scoppiata per motivi che restano al momento top secret. Il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez guarda dritto al futuro e ai prossimi progetti, che sono piuttosto allettanti. Il primo è il ritorno in tv: Jeremias è in pole position per entrare nel cast della nuova edizione dell‘Isola dei famosi, in partenza su Canale 5 a gennaio 2019. Il programma ha fatto la fortuna delle sorelle e Jeremias è pronto a mettersi in gioco. “È una vera esperienza di vita e sono certo di riuscire a superare qualsiasi difficoltà. Vengo da un passato difficile, so cosa vuol dire vivere di stenti. Quale situazione migliore per mettermi alla prova? C’è la concreta possibilità che il progetto si realizzi”, ha spiegato l’argentino a Novella 2000.

Jeremias Rodriguez vuole aprire un ristorante di cucina italiana

Non solo Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez vuole sbarcare pure nel mondo della ristorazione. E sogna di aprire un ristorante, come già fatto in passato da Belen Rodriguez. “Voglio dare una svolta alla mia vita. Aprirò un ristorante di cucina italiana. Credo che la cucina italiana sia la migliore”, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Un sogno che spera di realizzare presto, soprattutto perché Jeremias non ama particolarmente il mondo dello spettacolo. “Ho capito che il mondo della televisione non mi piace. C’è troppa falsità e alcune situazioni non riesco ad accettarle. Quando si accendono le telecamere tutti vogliono sentirsi protagonisti, questo non è nel mio stile. Quando sono ospite nei salotti televisivi resto spesso in silenzio, perché non mi piace né attaccare né essere attaccato”, ha chiarito.

Jeremias Rodriguez ha chiesto la cittadinanza italiana

Oltre ad aprire un ristorante italiano, Jeremias Rodriguez ha fatto pure richiesta per avere la cittadinanza italiana. A rivelarlo è stato Cecilia. La mamma Veronica aveva i genitori italiani (più precisamente della Liguria) e tanto basta per avviare le pratiche. Diverso il discorso per Belen: dopo il matrimonio con Stefano De Martino è diventata già a tutti gli effetti una cittadina del Bel paese.