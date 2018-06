Cecilia Rodriguez: “Tutta la mia famiglia ha chiesto la cittadinanza italiana”

La famiglia di Belen Rodriguez pronta a diventare italiana al cento per cento

La famiglia di Belen Rodriguez è pronta a diventare italiana al cento per cento. A rivelarlo è stato Cecilia Rodriguez che nei giorni scorsi ha avuto qualche problema con il permesso di soggiorno. La fidanzata di Ignazio Moser ha dimenticato di rinnovare il documento e durante un weekend di lavoro e relax a Capri è stata chiamata in Questura. Oggi è tutto a posto, come ogni anno il permesso di soggiorno di Cecilia è stato rinnovato. A confermarlo la stessa ex concorrente del Grande Fratello Vip al settimanale Nuovo. “Adesso è tutto a posto. Anzi: noi Rodriguez, avendo tutti i nonni italiani, stiamo facendo i documenti per ottenere la cittadinanza ma il percorso burocratico è lento. Il formulario per il permesso, comunque, è complicato: per compilarlo ho chiesto a Ignazio di aiutarmi e nemmeno lui sapeva che fare”, ha fatto sapere la modella argentina.

La mamma di Belen e Cecilia è figlia di immigrati italiani

Veronica Cozzani, la mamma di Belen, Cecilia e Jeremias nonché la nonna del piccolo Santiago, è figlia di immigrati italiani. La donna, classe 1963, è nata a Buenos Aires da genitori provenienti da La Spezia. Pure Gustavo Rodriguez, il patriarca della famiglia Rodriguez, ha parenti spagnoli e italiani. Secondo quanto dice la giurisprudenza italiana, se un immigrato ha un nonno italiano può fare domanda per ottenere la cittadinanza italiana. A patto però che quel parente non abbia mai rinunciato alla sua cittadinanza italiana. Inoltre, per poter fare richiesta, bisogna risiedere legalmente nel nostro paese da almeno tre anni. Dunque, Veronica, Gustavo e i figli Cecilia e Jeremias possono fare richiesta di cittadinanza ma il procedimento è piuttosto lungo. È invece diverso il discorso per Belen Rodriguez.

Belen Rodriguz è già cittadina italiana grazie al matrimonio

Belen ha ottenuto la cittadinanza italiana in un altro modo, grazie al matrimonio con Stefano De Martino. Anche in questo caso, però, l’iter è stato piuttosto lento. Basti pensare che la Rodriguez è diventata italiana di fatto solo nel 2018, mentre le nozze con Stefano sono state celebrate nel 2013.