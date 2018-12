Cecilia e Ignazio news, l’argentina risponde alle critiche: messaggio chiarisce tutto

Ultime notizie su Ignazio e Cecilia: gli attacchi alla coppia

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno ancora insieme. Inizialmente in pochi avevano scommesso sul loro amore e invece, giorno dopo giorno, mese dopo mese, sono riusciti a dare la conferma che il sentimento che li lega è indissolubile. Subito dopo la storia con Francesco Monte, la showgirl ha deciso di buttarsi a capofitto in una relazione che avrebbe potuto essere fallimentare, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip. E invece Cecilia e Ignazio sono stati in grado di superare tutte le difficoltà trovate sul loro cammino e di difendersi da critiche affilate come lame! Molte delle quali partite dopo la celeberrima faccenda dell'”armadio“, sempre smentita dalla coppia.

Cecilia Rodriguez risponde a tutti (anche a Francesco Monte?)

Le critiche, però, non si arrestano e ultimamente Ignazio e Cecilia sono stati travolti da quelle riguardanti una loro possibile decisione di prendere una pausa di riflessione. Niente di più sbagliato! Questa falsa credenza si è creata nella testa di alcuni detrattori perché, nell’ultimo periodo, i due si separano spesso. Ma queste “separazioni” sono dettate da impegni lavorativi improrogabili. E quindi Cecilia Rodriguez ha deciso di rispondere ai più criticoni con un verso della canzone di Jovanotti – reinterpretata da Giorgia – Le tasche piene di sassi: “Mormora. La gente mormora. Falla tacere praticando l’allegria”. Una frase, questa, diretta anche al suo ex Francesco Monte? Ricordiamo che quest’ultimo recentemente ha ammesso che Cecilia non è riuscita a tirar fuori alcuni lati del suo carattere come invece ha fatto Giulia Salemi.

Cecilia e Ignazio, Natale insieme… almeno quello!

A Natale staranno sicuramente insieme, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Non si separeranno di certo in occasione di una festività così importante! Lo stesso faranno altri due innamorati che cavalcano le ultime onde del gossip: Elia e Jane del Gf Vip hanno fatto delle nuove confessioni. Un Natale all’insegna dell’amore, questo. Sperando che per alcune coppie il sentimento non duri da Natale a Santo Stefano!