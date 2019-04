Jessica Mazzoli operata d’urgenza: aggiornamenti dall’ospedale

Jessica Mazzoli in ospedale, ricoverata d’urgenza: gli aggiornamenti in diretta di Barbara d’Urso

Jessica Mazzoli è stata ricoverata in ospedale e ha subìto un’operazione, come ha precisato Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. La concorrente del Grande Fratello 2019 è stata prontamente portata in ospedale, preoccupando tutti i suoi coinquilini. Cosa le è successo davvero? La nota conduttrice ha dato degli importanti aggiornamenti: “Jessica del Gf è stata operata ieri sera d’urgenza. Per fortuna è andato tutto bene. Saremo presto in collegamento con un’inviata che si trova proprio all’ospedale dove è ricoverata Jessica. La produzione è intervenuta prontamente ed è stata portata in ospedale”.

Jessica Mazzoli peritonite, il racconto di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5

“Ieri pomeriggio ha cominciato a sentirsi male. I medici sono stati tutti bravissimi. Ieri sera mi era arrivato il messaggio con cui mi veniva detto che Jessica era entrata in sala operatoria per una peritonite. Questa notte stava bene, dopo l’operazione. Sono riuscita a sentire Jessica. Piangeva e diceva di voler entrare subito nella Casa del Gf. lei è isolata perché è ancora una concorrente”.

Il fratello di Jessica racconta quello che è successo

Il fratello di Jessica Mazzoli ha spiegato: “Volevo ringraziare la produzione del Grande Fratello, che le è stata sempre affianco. Devo ringraziare anche le persone da casa. Ovviamente lei non sa niente. Sta bene, è isolata: ha una stanza singola senza il televisore. Jessica è stata tutelata anche come concorrente”. Barara d’Urso ha poi spiegato se Jessica tornerà presto nella Casa del Grande Fratello: “Deve stare in ospedale per qualche giorno. Noi faremo quello che i medici decideranno sia giusto per Jessica. Viene prima la salute e poi il gioco”.