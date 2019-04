Gennaro Lillio, fratello gemello confessione: “Mi dispiaceva vederlo così”

Fratello Gennaro Lillio: la confessione del concorrente del Gf 16

Al Grande Fratello 2019, Gennaro Lillio ha parlato del suo fratello gemello e del rapporto speciale che li lega. Il modello ha un legame indissolubile con la sua famiglia: ha più volte spiegato che si è sempre impegnato per mantenere intatta l’armonia, nonostante abbiano dovuto affrontare innumerevoli difficoltà. Ogni volta che ne ha l’occasione, ritorna dalla mamma, dalla nonna e dal fratello: non riesce a stare molto tempo lontano da loro. Oltre a essere (indubbiamente) bello, Gennaro del Gf 16 ha dimostrato di avere anche un cuore grande. La sua famiglia lo sa bene, soprattutto suo fratello, per il quale Gennaro è stato sempre un porto sicuro.

Grande Fratello news, racconto di Gennaro della sua famiglia

A Francesca, Martina ed Erica, l’ex di Lory Del Santo ha deciso di aprirsi di più parlando della sua famiglia: “Per loro ho sempre avuto un grande senso di protezione. Loro possono trovare tutto in me. Nella mia testa non avevo limiti: avrei potuto fare di tutto. Non davo mai segnali di titubanza”. Un attaccamento alla famiglia come quello di Serena Rutelli, della quale si sta parlando molto per via di un segreto legato al suo passato.

Il fratello di Gennaro Lillio ha sofferto per amore

Gennaro Lillio del Grande Fratello ha poi raccontato quello che ha fatto per suo fratello: “Nonostante siamo gemelli, io ho sempre avuto un forte senso di protezione nei suoi confronti. Ogni volta che ha avuto delusioni d’amore, gli ho sempre detto di reagire. Mi dispiaceva vederlo così: non mangiava, dimagriva quattro chili in una settimana… Io ero molto severo con lui perché sapevo che quella sua debolezza avrebbe fatto star male mia madre e mia nonna”.

Ultime notizie Grande Fratello 2019

