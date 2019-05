News Gf, Daniele in lacrime per Martina: “Ha perso il lume”, lo sfogo

Daniele e Martina news, al Grande Fratello una giornata difficile per i due concorrenti

Non è stata una giornata facile per Daniele e Martina al Grande Fratello. I due vengono da altri giorni difficili e questa notte hanno avuto un diverbio che li ha portati a dire basta. Uno stop che però potrebbe non durare. Martina Nasoni si è svegliata in lacrime perché nella notte Daniele le ha rivolto parole che a lei non sono piaciute. Così ha iniziato a sfogarsi con Kikó e Francesca: se quest’ultima ha messo in dubbio Daniele Dal Moro, il primo non più di tanto perché era presente quando ha detto che Martina non è la sua donna. Queste parole, secondo Kikó, dovevano bastare a Martina per capire che dovrebbe lasciare perdere. La ragazza di Terni però ha continuato a dire che in privato Daniele le dimostra e le dice anche altro, per questo lei continua a credere in un possibile lieto fine dopo il Gf 16.

Grande Fratello, Daniele in lacrime per Martina: lo sfogo con Michael

Daniele e Martina hanno litigato stamattina anche davanti agli altri ed era chiara ancora una volta la loro incompatibilità. Entrambi comunque hanno detto di essere stanchi di vivere il Grande Fratello discutendo ed essendo nervosi. Per questo hanno deciso di prendere le dovute distanze, senza litigare e continuando a parlarsi. D’un tratto, però, in giardino Daniele è scoppiato a piangere con Michael che lo ha rincuorato. Mentre parlavano uno di fronte all’altro, a Daniele si sono riempiti gli occhi di lacrime, dopo giorni di tensione, e Michael si è gettato ad abbracciarlo. Lo ha confortato dicendogli che è un ragazzo meraviglioso e che fa bene a buttare tutto fuori. “Anche averti visto oggi, vedendoti adesso, l’opinione cambia sempre in meglio”, ha detto Michael. Daniele ha risposto così: “Io sono così, a volte non sono super carino. Però quando dico ti voglio bene, io ti voglio bene davvero. Poi io per sfogarmi non piango, quindi qua dentro io non mi sfogo”.

Daniele litiga con Martina e si sfoga: “Ha perso il lume”

Michael ha proseguito parlando di Martina e di ciò che è accaduto oggi: “Lei pensa di vedere che tu sia frenato. La verità è che tu sei così e basta. Non è la situazione che ti frena. Le persone ti devono semplicemente capire”. Al veronese, però, ciò che più non va giù è il fatto che Martina parli dei loro litigi con gli altri. Secondo lui, infatti, equivarrebbe a un parlar male: “Lei ha perso il lume. Nel Confessionale lei parla di me, mentre io non sono capace di parlar male delle persone a cui voglio bene”. Certo è che un Daniele Dal Moro in lacrime al Grande Fratello, forse, nessuno se lo sarebbe aspettato!