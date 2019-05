News Gf, Martina e Daniele ai ferri corti: lei cerca conferme, lui cerca Valentina

Grande Fratello, nuovo scontro tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro: gelo in Casa

Cosa sta succedendo tra Martina e Daniele al Grande Fratello 16? I due concorrenti hanno sempre avuto una conoscenza molto travagliata e stanno attraversando giorni difficili. La loro situazione non è per niente definita, neanche in Casa riescono a capire bene cosa Daniele voglia da Martina. L’interesse di quest’ultima, invece, non viene messo in dubbio da nessuno. Che Martina sia più interessata di Daniele sembra essere evidente, insomma, ma potrebbe essersi stancata. Quello che lei chiede sono maggiori attenzioni da parte del ragazzo veronese. Lui invece dice di non essere il genere di persona che lei sta cercando, o almeno non lo è all’interno del Gf. Per questo ieri hanno trascorso tutto il giorno in guerra fredda, fino a chiarire e scontrarsi in serata.

News Gf, Martina e Daniele ai ferri corti: lui cerca Valentina

Ecco il confessionale di Martina: “Mi sta scivolando addosso la situazione. Una persona che sta un po’ fuori un po’ dentro, che ti fa capire e non ti fa capire. Poi se una persona è veramente interessata non ti preoccupare che si fa capire. Anche io ho bisogno delle mie conferme. Non me le dai? Vado a dormire con Serena”. Effettivamente per lanciare un segnale a Daniele, Martina non ha dormito insieme a lui la scorsa notte. Lui però non ha avuto la reazione sperata, perché è subito andato a cercare Valentina Vignali per chiederle di dormire con lui. Poi ha spiegato: “Io vedo in lei tanti comportamenti che ha una ragazza giovane. Se io ho un problema con Martina come con qualsiasi altra persona, io vado a parlarne con il diretto interessato”. Va detto, però, che pure lui ne ha parlato con più persone prima di avere il confronto con Martina! I due poi hanno avuto un confronto in giardino – e dalla parte opposta c’erano Francesca e Gennaro -, ma hanno ripetuto sempre le stesse cose senza trovare un punto di incontro.

Gf, Martina e Daniele continuano a non capirsi: la fine è vicina?

Dopo il confronto, Martina si è sfogata in confessionale: “Ti rode che non ti ho dato l’attenzione che ti do sempre, che è pure troppa. Se c’è una persona dall’altra parte che non gli interessa niente, allora io mi faccio il mio Grande Fratello. Il fulcro della situazione è che questo non mi dimostra niente e faccio il Grande Fratello come mi pare e piace. Punto”. La ragazza però ha urlato un po’ troppo e si è sentito tutto in salotto, così dopo essere uscita dal confessionale ha avuto uno scontro con Daniele molto forte. Lui al Grande Fratello ha poi detto di non volersi rovinare l’esperienza. Sarà finita? Non ancora: oggi pomeriggio Daniele e Martina al Gf hanno avuto un nuovo confronto, davanti agli altri concorrenti anche, ma continuano a essere su due piani diversi. Si riavvicineranno nei prossimi giorni oppure è un addio definitivo?