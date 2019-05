Francesca e Gennaro pericolosamente vicini al Gf: “In confusione”, addio Giorgio?

Grande Fratello, Francesca De André divisa tra Gennaro e Giorgio: chi sceglierà?

Francesca De André e Gennaro Lillio al Grande Fratello sono sempre più vicini, pericolosamente oseremmo dire. La loro amicizia è sempre stata molto affettuosa e fatta di molto contatto, ma negli ultimi giorni lo è ancora di più. In queste ore è più Francesca a cercare il contatto con Gennaro, perché quest’ultimo si è accorto di provare un reale interesse e che quindi starle troppo vicino lo farebbe soffrire. Avrebbe anche potuto staccarsi, ma non lo ha fatto perché sente che Francesca in questo momento ha bisogno del suo sostegno. Insomma, lo sta facendo per lei ed è proprio lei che ieri sera ha cercato un chiarimento. Gennaro infatti in serata ha parlato con Martina di tutto questo. Francesca ha poi cercato Martina per farsi dire tutto e ci è riuscita. E quindi il passo successivo è stato cercare Gennaro per avere un confronto.

Gf, Francesca e Gennaro sempre più vicini: “Devo capire che situazione ho fuori”

“Sono in confusione”, ha detto Francesca a Gennaro. Ieri sera, l’impressione del pubblico più fedele alla diretta del Gf era che la De André stesse tentando di far capire a Gennaro che lei c’è per lui, deve solo capire cosa sta succedendo con il fidanzato Giorgio. E infatti lei stessa in confessionale ha ammesso: “Io devo capire che situazione ho fuori, devo capire cosa sta succedendo con Giorgio. Cosa è vero, cosa non è vero. Sto male al pensiero che Gennaro stia reprimendo o comunque in parte soffrendo, perché non può esprimere al cento per cento quello che vorrebbe. Credo che lui meriti il cento per cento. A un ragazzo così io darei il cento per cento”. Insomma, tutto lascia pensare che se dovesse scoprire che il tradimento c’è stato, Francesca si lascerebbe andare con Gennaro. Lunedì sera però dovrebbe scoprire il contrario, ovvero che Giorgio ha negato il tradimento. A quel punto cosa farà?

News Grande Fratello, Francesca De André si sbilancia con Gennaro: “Sono frastornata”

Lei si sta avvicinando sempre più a Gennaro, quando lui non la cerca è lei a chiedere attenzioni o ad andare da lui. Dal canto suo, Gennaro non vuole sbilanciarsi per rispetto della relazione di Francesca e Giorgio. Ma lei sarà convinta come prima del suo fidanzato? “Mi rendo conto che persona ho davanti, sono frastornata. Mi sento impotente, mi fa star male perché so che vorrebbe un’altra situazione e per quello che è la mia situazione fuori da qui, ancora non chiara, ho le mani legate. Non posso andare oltre”, ha detto ancora Francesca in confessionale. Tutto lascia pensare che anche lei vorrebbe sbilanciarsi, ma non può al momento.

Francesca De André a Gennaro Lillio: “Non ti vorrei perdere”

Infatti lo stesso Gennaro ha detto: “A me è arrivata come una persona che vuole dirti qualcosa ma purtroppo non può dirtela. L’ho letto come un dispiacere nei miei confronti”. Durante il loro confronto, oltre a sguardi, baci e abbracci, la De André ha anche detto: “Non ti vorrei perdere, però nella vita non si può avere tutto. Tu ti meriti tutto”. Nel frattempo, un concorrente sta pensando di lasciare la Casa.