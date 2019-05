Gaetano Arena lascia il Grande Fratello? Il concorrente sbotta: “Non ce la faccio più”

Grande Fratello, Gaetano vuole andare via: le ultime news dalla Casa

Gaetano Arena lascia il Grande Fratello? Il concorrente napoletano, che vive a Milano, ha spiazzato i suoi coinquilini manifestando la voglia di abbandonare il gioco. Non ha grosse difficoltà a relazionarsi con il gruppo, anzi è ben integrato e molti gli sono vicino. Dunque non dovrebbe essere spinto ad andare via da incomprensioni o scontri. Tuttavia, pare stia pensando di aver dato tutto ciò che poteva dare e di aver raccolto tutto ciò che voleva e poteva raccogliere. Nel daytime di oggi hanno mandato in onda dei confessionali di Gaetano, ma anche di altri concorrenti che hanno commentato il tutto. Scopriamo cosa è successo!

Gaetano lascia il Grande Fratello? Le parole in confessionale

Precisiamo subito che Gaetano non ha lasciato il Gf al momento, ma non è da escludere che ci stia ancora pensando. Torniamo al daytime. Il momento dedicato al concorrente di Napoli è iniziato mostrando una sua conversazione in giardino con Gennaro, a cui stava appunto dicendo di voler andare via. In confessionale poi ha detto: “Non mi è mai venuto in testa me ne voglio andare, non ce la faccio più. Io testa mia ho che quello che dovevo vivere l’ho vissuto, quello che dovevo vedere l’ho visto”. Ha anche parlato degli altri concorrenti dicendo che con alcuni di loro ha stretto un bel rapporto e che quindi anche questa chiamiamola missione è stata compiuta. Dunque non sarebbe un’insofferenza a suscitare in lui la voglia di andare via, ma la consapevolezza di aver dato e preso tutto.

Gf, Gaetano abbandona? I commenti di Gennaro e Michael

Questo il commento di Gennaro, che gli ha consigliato di riflettere bene su questa scelta: “È abbastanza il percorso che hai fatto? Non è che uno avverte una sensazione e prende subito una decisione. Potresti avere dei rimpianti”. Anche Michael è stato chiamato in confessionale per dire la sua: “Penso che lui stia passando quello che ho passato io la prima settimana. Non c’è un vero motivo scatenante”. A tavola, poi, Gennaro gli ha chiesto come si sentisse e lui ha risposto: “Se prima ero 50 e 50 ora sta aumentando”. Insomma, tutto è da vedere ancora. Gaetano abbandonerà il Grande Fratello 16? A sentirne la mancanza ora come ora sarà soprattutto Erica…