Erica e Gaetano bacio al Gf, ma lui spiazza tutti: “C’è un problema”

Grande Fratello, Erica e Gaetano si sono baciati: sta nascendo una coppia?

Erica Piamonte e Gaetano Arena si sono baciati! Saranno loro la prima coppia ufficiale del Grande Fratello 16? Di coppie o presunte tali ce ne sarebbero altre due, ovvero Daniele e Martina e chissà Ambra e Kikò. Ma di ufficiale non c’è nulla, in nessuno di questi casi. Anche su Gaetano e Erica insieme non ci sarebbe da scommettere, stando alle dichiarazioni dei diretti interessanti e non solo. Sin dall’inizio della loro conoscenza hanno scherzato parecchio, che ci fosse attrazione quindi non era da mettere in dubbio. Ma ciò non basta, per far nascere una relazione c’è bisogno di altro. Erica è la prima ad avere dei dubbi, infatti nei giorni scorsi ha spesso detto che la differenza d’età è importante. Un ragazzo di 22 anni ha di sicuro dei progetti diversi da una ragazza di 30. Gaetano invece ha detto di non avvertire nulla che vada oltre l’attrazione.

Gf, bacio tra Erica e Gaetano: la confessione di lui, i dubbi di Martina

Nel daytime del Gf di oggi abbiamo visto i confessionali dei due e di altri anche! La prima a parlare è stata Erica Piamonte: “Avete sentito che voce ha? Io non lo so… Mi devo trattenere, perché io lo prenderei… Però ragazzi non si può, non posso”. Gaetano invece ha spiegato che, il giorno dopo il bacio con Erica, non le ha dato il buongiorno con un abbraccio e un bacio pieni di attenzione per un motivo preciso! Eh sì, il concorrente ha intenzione di confondere le idee alla ragazza: “Le do l’attenzione, poi gliela tolgo. E questo la manda fuori di testa”, ha detto in confessionale. In effetti, pare stia funzionando la sua tattica perché Erica ha ammesso: “Non sto capendo niente, si sa che alle donne non devi dire subito le cose. Non capisco se gli piaccio. Fisicamente ok, ma vorrei capire in che senso”. Beh, in effetti Erica ne avrebbe di cose da capire!

Erica e Gaetano si sono baciati, lui ammette: “C’è un problema”

Gaetano infatti ha ammesso: “C’è questo piccolo problema, che di testa la molla non scatta”. La stessa Martina in confessionale ha commentato così il bacio tra Erica e Gaetano: “Ma come l’hai baciata? Ma fino a mo mi hai detto che non è cosa. Questa mo je parte la capoccia, pensa che è nato un amore. Se è, è. Se non è, non è. E da parte sua secondo me non è”. Il bacio è scattato dopo aver trascorso un po’ di tempo insieme in camera, lui l’ha mandata via ma le ha detto poco dopo di dargli il bacio della buonanotte. Erica gli ha chiesto dove volesse questo bacio e lui si è coperto gli occhi dicendo: “Dove vuoi tu”. E lì è scattato tutto! D’altronde, le provocazioni vanno avanti da un po’. Anche Kikò e Gianmarco in confessionale hanno ironizzato e fatto sapere che Erica e Gaetano si sono baciati. Le immagini del bacio non sono andate in onda, probabilmente perché è avvenuto quando non c’era la diretta del Gf.