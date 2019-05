Erica e Gaetano, notte di provocazioni al Grande Fratello: “Aspettatevi di tutto”

Gaetano Arena ed Erica Piamonte, al Gf 2019 i gieffini sempre più vicini

Notte di provocazioni al Grande Fratello tra Erica Piamonte e Gaetano Arena. Non sappiamo come si evolveranno le cose tra i due concorrenti ma pare che la situazione sia destinata ad evolversi parecchio, visto che lui non è certo uno che se ne sta con le mani in mano: il gieffino infatti ha detto chiaramente che questa settimana potrebbe succedere di tutto perché Erica è in nomination e che quindi potrebbero essere gli ultimi giorni per stare assieme a lei. Dite che si tratta di una strategia per avere maggiore visibilità ed evitare di uscire dalla Casa del Gf? Tutto potrebbe essere ma a ben vedere i due sembrano piacersi davvero.

Le parole di Gaetano e le paure di Erica

“Lei – queste le parole di Gaetano dopo i discorsi notturni mandati in onda nel day time di oggi – per me è tipo cotta, però lo nega. Lunedì Erica potrebbe uscire quindi aspettatevi di tutto questa settimana”; Gaetano sembra davvero intenzionato insomma a dare il meglio di sé, sebbene non sappiamo fino a che punto entrambi si spingeranno. Da parte sua Erica pare molto lusingata dal corteggiamento di Arena: “Mi spiazza in continuazione, è una cosa scioccante. Non ci sto capendo niente: che devo fare? Mi piace per tante cose e comunque continuo a essere molto combattuta perché ha ventidue anni”. Sarà pure vero che ha ventidue anni, cara Erica, ma non devi mica sposartelo, e comunque tu hai trent’anni: si tratta di otto anni di differenza, non di decenni e decenni.

Grande Fratello, Erica eliminata la prossima settimana?

Non è detto comunque che scopriremo come andranno le cose tra i due gieffini: Erica infatti rischia seriamente di essere eliminata perché Mila Suarez sembra essere piuttosto amata fuori, avendo superato già diverse nomination, e la stessa Martina Nasoni ha il suo bel gruppo di sostenitori. Staremo a vedere come si metteranno le cose questa settimana, anche se con le telecamere spente alle 2 di notte perdiamo senz’altro i discorsi più interessanti tra i gieffini. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo! Restate sintonizzati!