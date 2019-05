Grande Fratello: eliminato, nominati e la decisione su Jessica Mazzoli

Grande Fratello: chi è stato eliminato e chi è stato nominato? News su Jessica Mazzoli

È successo davvero di tutto nella quinta puntata del Grande Fratello 16. Dalla lettera del fratello di Serena Rutelli al confronto di Ivana Icardi e Gianmarco Onestini, senza dimenticare l’ingresso di Daniele Interrante, sono stati tanti gli argomenti che ha affrontato in diretta Barbara d’Urso. Tra questi pure la convalescenza di Jessica Mazzoli. Dieci giorni dopo il malore che ha portato la cantante in ospedale, per un’intervento di peritonite, è arrivata finalmente la decisione della produzione. Jessica, per via di alcune formalità, non può rientrare nella Casa nonostante le sue condizioni di salute siano decisamente migliorate rispetto a dieci giorni fa. Con grande rammarico della Mazzoli, che sperava tanto di portare a termine questo percorso all’interno del reality show.

Cristian Imparato è stato eliminato dal Grande Fratello 16

“Per delle formalità che non dipendono da me non posso rientrare al Grande Fratello”, ha detto Jessica Mazzoli durante la quinta puntata del programma Mediaset. Oltre a Jessica non rivedremo più nella Casa più spiata d’Italia Cristian Imparato. Il vincitore di Io Canto è stato l’eliminato della settimana: non è riuscito ad avere la meglio sugli altri coinquilini nominati, ovvero Mila Suarez, Kikò Nalli, Daniele Dal Moro e Serena Rutelli.

I nominati della quinta puntata del Grande Fratello 16

Sono tre i nominati di questa settimana, o forse è meglio dire nominate. Sono infatti a rischio eliminazione tre donne: Mila Suarez, Erica Piamonte e Martina Nasoni. Tutte le nomination sono state fatte in modo palese e Kikò Nalli ne è stato immune perché è stato di nuovo eletto il preferito nella Casa. L’hair stylist non ha nominato e non era nominabile. Immune anche Guendalina Canessa – per volere degli opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi – che tutti credono una concorrente di questa edizione ma che in realtà e solo un’ospite e resterà al Grande Fratello un’altra settimana.

Grande Fratello 16: chi ha nominato chi

Valentina Vignali ha nominato Mila Suarez e Erica Piamonte

Gianmarco Onestini ha nominato Martina Nasoni e Mila Suarez

Enrico Contarin ha nominato Mila Suarez e Martina Nasoni

Erica Piamonte ha nominato Mila Suarez e Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro ha nominato Erica Piamonte e Mila Suarez

Gaetano Arena ha nominato Mila Suarez e Martina Nasoni

Serena Rutelli ha nominato Enrico Contarin e Gennaro Lillio

Martina Nasoni ha nominato Gianmarco Onestini e Mila Suarez

Michael Terlizzi ha nominato Mila Suarez e Erica Piamonte

Francesca De André ha nominato Mila Suarez e Serena Rutelli

Mila Suarez ha nominato Gaetano Arena e Enrico Contarin

Gennaro Lillio ha nominato Mila Suarez e Serena Rutelli