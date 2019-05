Gf, Martina e Daniele lite furiosa nella notte: “Non parliamoci più!”

Grande Fratello news, momento difficile per Martina e Daniele: brutto litigio nella notte

Era inevitabile: Daniele e Martina del Gf si sono attaccati senza sosta. La tensione era alta, si poteva tagliare col coltello. La scintilla che ha fatto scatenare la discussione sono state le mille versioni che Martina Nasoni darebbe del suo fidanzato ai vari concorrenti del Grande Fratello 2019. Il ragazzo tutto muscoli ha scoperto che Martina non è totalmente sincera con lui perché non riuscirebbe ad avere un pensiero fisso: muterebbe in base alla persona che ha di fronte. Un litigio a cui hanno assistito alcuni concorrenti, che non sono intervenuti: sanno bene che in questi problemi di coppia non bisogna metter dito per non rischiare di perderlo!

Daniele e Martina, una fine annunciata: ecco cos’è successo

Già ieri vi avevamo detto che Martina e Daniele erano sul punto di lasciarsi. Il ragazzo ha sempre ritenuto Martina un po’ infantile e, nella notte, ne avrebbe avuto la conferma: “Tu parla piano la prossima volta perché qua hanno sentito tutto. Tu con me tiri fuori tre parole in croce mentre con gli altri parli sempre. Tu a me dici una cosa, a un altro racconti altro, nel confessionale ne dici un’altra ancora e così via”. Martina Nasoni ha subito perso la pazienza: “Se tu mi parli sopra, io come c…o ti parlo? Io quello che dico è uguale per tutti. Tu ti fai grosso solo perché hai trent’anni”.

Gf gossip, Daniele decide di chiudere con Martina: addio storia d’amore

Mentre Gaetano ed Erica fanno passi avanti importanti, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro non si parlano più. Una decisione, questa, presa principalmente dal ragazzo, che le ha detto: “Tu dici che sono infelice e che ho delle grandi paure. Ma che ne sai tu? Non parliamoci più a questo punto! Mi sono stufato”. Per quel poco che lo conosciamo, sarà difficile, per lui, avvicinarsi nuovamente a Martina dopo quello che è accaduto nella Casa del Grande Fratello. Riuscirà a mettere da parte l’orgoglio? Oltre a tutto questo, sta facendo molto chiacchierare l’ultima dichiarazione di Gianmarco Onestini su Ivana Icardi.