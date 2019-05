Gianmarco Onestini duro con Ivana Icardi al Gf: ora vuota il sacco

Grande Fratello news, la verità su Ivana Icardi raccontata da Gianmarco Onestini

Gianmarco Onestini è ritornato a parlare di Ivana Icardi. Tra loro c’è stata sin da subito una speciale sintonia e adesso il ragazzo ha voluto aggiungere qualcosa in più: non ha ancora dimenticato l’ex gieffina… Da quando è andata via, Gianmarco non si è avvicinato seriamente a nessuna delle ragazze della Casa del Grande Fratello 2019. Certo, c’è stato un approccio con Erica, ma quest’ultima ha occhi solo per Gaetano. Anche se prima si era presa una mezza-cotta per Gennaro Lillio. Prima o poi scoprirà per chi batte davvero il suo cuore? Anche Gianmarco vorrebbe fare chiarezza sui suoi reali sentimenti, come ha fatto ben intendere con la sua ultima esternazione.

Ivana e Gianmarco Gf 16: c’era un reale interesse reciproco? La confessione del concorrente

Dopo aver capito cos’è successo davvero tra Francesca e Gennaro del Gf, abbiamo scoperto quello che Gianmarco veramente pensa su Ivana Icardi: “Sì, è ovvio che mi fa piacere, ma non mi è sembrata reale come cosa. La settimana prima si è baciata col ragazzo… Poi magari fuori… nella vita mai dire mai! Io nei suoi occhi non ho percepito un reale interesse, come ha detto lei”. La ragazza ha lasciato il Grande Fratello da alcune settimane, ha potuto riabbracciare il suo fidanzato, ma Gianmarco proprio non riesce a dimenticarla.

Gf gossip, tutto quello che è successo nelle ultime ore nella Casa

Non fa parlare solo quello che ha detto Gianmarco Onestini su Ivana Icardi, ma anche la confessione sull’adolescenza fatta da Michael Terlizzi: quest’ultimo, a sorpresa, si sta aprendo sempre di più. Al di fuori della Casa più spiata d’Italia, invece, Stefano Laudoni ha deciso di agire contro Valentina Vignali: la ragazza ha detto delle frasi che hanno provocato una inevitabile reazione. Cosa succederà adesso?