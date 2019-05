Michael Terlizzi passato, concorrenti in lacrime: “Ero sempre solo perché…”

Grande Fratello gossip, passato difficile per Michael Terlizzi: la confessione

Il passato di Michael Terlizzi del Gf 16 è una miniera di curiosità che sorprendo sempre il pubblico a casa. Pur non facendo mai chissà cosa per stare al centro dell’attenzi0ne, il ragazzo riesce a far chiacchierare parlando semplicemente di quello che riguarda la sua vita privata. Non ha bisogno di una storia d’amore per emergere, nemmeno di fare la guerra a qualche concorrente, non è neanche il tipo che crea scompiglio. Un ragazzo riservato, che piace. E che incuriosisce. Adesso è ritornato a parlare del suo passato, precisamente dell’adolescenza: un periodo molto difficile, per lui, durante il quale gli è sempre mancata la sicurezza giusta per affrontare alcuni problemi e per approcciarsi a quelle ragazzine che gli piacevano di più.

Problemi con le ragazze nell’adolescenza: Michael del Gf rivela tutto

Dopo aver affrontato il gruppo a diretta conclusa, Michael del Grande Fratello ha rivelato altre curiosità sul suo passato: “Non avevo una ragazza. Tutti i miei amici ne avevano una mentre io no perché non avevo un aspetto fisico meraviglioso. Da adolescente ero strano. Quattro o cinque volte ho provato con delle ragazze, ma ho ricevuto dei due di picche clamorosi. Da quel periodo in poi non ci ho provato più con nessuna ragazza”. Occhi lucidi per alcuni concorrenti del Gf 16 (Guendalina Canessa lo ha ascoltato con sincero interesse), che hanno un giudizio sempre più positivo sul figlio di Franco Terlizzi.

Michael Terlizzi gay? Un’altra conferma: la spiegazione

Nella notte, mentre Gennaro e Francesca si scambiavano baci sul collo e messaggi in codice, Michael ha fatto questa confessione: “Non accetto il rifiuto. Non posso proprio sopportarlo. Sei una bella ragazzo, ti sto dando un’occhiata o mi ricambi in maniera esaustiva o sennò avvicinati. Se non c’è uno scambio di sguardi, io non vado. Magari poi scopro che è fidanzata. Io potrei impazzire per le corna”. Un’altra conferma che non sia gay. Sulla questione è intervenuto persino un personaggio di Uomini e Donne! A Guendalina, Michael vorrebbe rivelare molto presto un segreto: “Quando sono andato a Ibiza… ti racconto quando siamo fuori!”.