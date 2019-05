News Gf, Michael dopo la puntata affronta il gruppo: la reazione agli insulti

Grande Fratello news, Michael Terlizzi dopo gli insulti: la reazione in Casa dopo i video

Michael Terlizzi ha visto ieri sera in puntata uno sfogo dei suoi genitori, che chiedevano ai ragazzi di non insultarlo. Già la scorsa settimana al Grande Fratello 16 Barbara d’Urso aveva rimproverato i ragazzi perché, prima della diretta, aveva sentito degli insulti a Michael. Nessuno ha capito a cosa potesse riferirsi, mentre il diretto interessato aveva subito tranquillizzato tutti del fatto che non si sentiva preso di mira. Nonostante il richiamo, alcuni hanno proseguito, secondo Barbara e altra gente, a chiamare Michael in modo dispregiativo. Loro hanno negato e dopo aver scoperto a cosa si riferivano tutti hanno spiegato che erano nomignoli dati scherzosamente. E in effetti, guardando la diretta, un po’ tutti si chiamano in modo giocoso.

Gf, Michael Terlizzi parla dopo gli insulti: “Lo sento, non c’era malizia”

Chiamato in confessionale dagli autori, Michael si è sfogato sull’accaduto. Ha dimostrato però di non essersi affatto offeso: “Io sono assolutamente convinto, lo sento da dentro, che lo dicessero senza malizia. C’era il freeze, non l’ho rispettato perché non ho capito più niente – ha detto poi parlando dell’ingresso del padre -. Comunque è venuto per lanciare questo messaggio, a prescindere da se è vero o no. Chi sono io per bloccarlo, è mio padre”. Gaetano in confessionale ha ribadito che tutti si danno dei nomignoli in Casa: “Qua si usano termini per qualsiasi cosa”, queste le sue parole. Anche Kikò è tornato a difendersi in confessionale, dopo aver sbroccato ieri sera in puntata. Questo ha detto l’ex di Tina: “È un mese che chiamo calamari, coccodrilli. Ve ne siete resi conto? Michael per me è uno spettacolo. Ci rido, ci scherzo, ci prendiamo in giro”. Ma ciò che ha sorpreso è ciò che Michael ha detto a Kikò appena terminata la puntata.

News Gf, Michael crede a Kikò: le parole dopo i presunti insulti

Nel daytime, infatti, Michael si è avvicinato A Kikò per rassicurarlo: non si è sentito insultato da lui. Anzi, per dargli un ulteriore segnale gli ha detto di continuare a scherzare con lui: “Non ti preoccupare. Domani mi devi chiamare T-Rex”. Una reazione che potrebbe aver stupito i tanti che hanno pensato che “calamaro” fosse detto in senso dispregiativo. Ma a proposito di Michael, abbiamo altre due curiosità da suggerirvi: il video di Cristian Imparato contro suo papà Franco e poi ancora un’ex Dama di Uomini e Donne che ha frequentato!