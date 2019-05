Cristian Imparato sbotta contro Franco Terlizzi al Gf: “Michael ha paura di parlare”

Grande Fratello, scontro tra Cristian Imparato e Franco Terlizzi dopo l’eliminazione

Al Grande Fratello Cristian Imparato e Franco Terlizzi hanno avuto un duro scontro dopo l’eliminazione del primo. Uno scontro nato per Michael Terlizzi, ovviamente. Anche in questi giorni infatti Cristian è tornato a insinuare che Michael sia gay, ma stavolta il figlio di Franco non si è lasciato destabilizzare dal tutto, a differenza dei primi giorni in Casa. Avendo Cristian in studio, però, Barbara d’Urso ha aperto il dibattito fra l’ultimo eliminato e il papà di Michael Terlizzi. Inizialmente Cristian ha solo spiegato la sua posizione verso Michael, con particolare riferimento al suo voler scoprire cosa turbasse il giovane, con cui è nata una bella amicizia comunque.

Gf 16, Cristian Imparato affronta il papà di Michael in studio

Queste le parole di Cristian: “Io ho avuto un passato un po’ travagliato su questo argomento. Io ho visto una sensibilità molto molto forte e delle robe che teneva dentro. Poi gli ho fatto una domanda, se i problemi sarebbero risolti liberandosi del problema delle braccia. Lui ha risposto di no. Poi è spuntata Guendalina che mi ha detto quelle cose, mi mette altre pressioni nella testa. Poi se tuo figlio lo è o non lo è, io mi auguro che si innamori che sia felice perché gli voglio un bene dell’anima. Io ho solo cercato di fare il mio cercando di aiutarlo. Fine”. Franco ha risposto chiedendogli semplicemente se suo figlio gli avesse già fornito risposta sulle sue insinuazioni e che comunque per lui non sarebbe un problema. Imparato però si è lasciato prendere dal momento e ha sbottato.

Gf 16, Cristian sbotta contro Franco Terlizzi: “Lui ha paura di parlare”

Cristian su Michael ha detto: “Lui ha paura di parlare perché pensa all’amico e alla famiglia che sta male. Franco io la rispetto, ma sono cose che ha detto suo figlio. Ha sempre detto ‘No guarda ci sono le telecamere, la mia famiglia mi guarda’”. Secondo Franco, il giovane siciliano avrebbe messo più volte in difficoltà Michael al Gf, anche sabato sera è successo infatti. Cristian ha ribattuto dicendo che dal suo punto di vista un uomo di 32 anni non dovrebbe trovarsi in difficoltà con un ragazzo di 23 anni. Franco, che è entrato in Casa per affrontare gli insulti sul figlio, non ci ha visto più e ha esclamato: “Ma qual è il tuo problema?”.

Cristian Imparato e Franco Terlizzi, scontro al Grande Fratello

Imparato ha spiegato di non avere problemi, soltanto che le nuove dichiarazioni di Guendalina hanno riacceso un pensiero in lui. Franco ha chiosato: “Mio figlio non lo è, ma se lo era non è un problema per me. Non deve dimostrare di non essere gay innamorandosi per forza”. Cristian ci ha tenuto a sottolineare che augura il meglio a Michael Terlizzi e che gli vuole molto bene. Tuttavia alcune sue parole lo hanno lasciato con dei punti interrogativi, questo è evidente. Oltre agli scontri e agli accesi dibattiti fra Malgioglio Kikò e Ambra, ci sono stati anche momenti emozionanti stasera al Gf 16: Serena Rutelli ha ritrovato il fratello mai conosciuto.