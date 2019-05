Kikò senza parole per i commenti del figlio Francesco: “Tina passato, Ambra futuro”

Grande Fratello, Kikò Nalli scopre i commenti del figlio Francesco e di Tina Cipollari

Puntata intensa stasera al Gf 16, soprattutto per Kikò Nalli a causa di tutto ciò che è successo in settimana fra Tina Cipollari, suo figlio Francesco e Ambra Lombardo. Come ha spiegato Barbara d’Urso, Ambra voleva organizzare qualcosa di carino per lui stasera ha ha deciso di rinunciare. Questo perché è sua scelta fare un passo indietro per dare modo e tempo a Kikò di affrontare la sua famiglia, prima di mettere in mostra ciò che potrebbe nascere fra loro. Dopo un recall della settimana scorsa, Kikò ha detto di aver pensato a lei in settimana e di sentirne la mancanza in Casa. Ha terminato il suo discorso però dicendo di essere combattuto, ma la conduttrice non gli ha chiesto perché, dicendogli di andare subito nella stanza Super Led. Qui Kikò ha visto apparire da una parte la foto di Tina, sua ex moglie, e dall’altra la foto di Ambra. Inizialmente, l’hair stylist non ne ha capito il motivo ma ha commentato: “Un bellissimo passato”, indicando Tina, e “Spero un bellissimo futuro”, indicando Ambra.

Kikò Nalli al Gf 16 risponde a Tina e al figlio Francesco

Successivamente è venuto a conoscenza dell’intervista rilasciata da Tina, che lei ha poi subito chiarito su Instagram. “Mi fa sorridere tutto questo, io conosco benissimo Tina. Quando dice una cosa lei la prendo sempre con molta importanza, però posso dire una cosa. Lei mi conosce bene e sa che sensibilità ho, sa che son passionale. Con lei sono stato questo fino a poco tempo fa. Finisce un amore, inizia speriamo un altro percorso, dove nessuno può dire quello che io devo e posso fare. Tina è una grande. Io non le ho mai imposto, né chiesto, né mi sono messo davanti a nessuna sua scelta. Io ho il mio percorso. Se Ambra accetta questo Kikò che ha conosciuto io sono ben felice. Tina deve ricordare che Chicco c’era, c’è e ci sarà sempre”. Poi però Barbara lo ha messo al corrente di ciò che ha detto suo figlio Francesco contro Ambra. Prima di questo abbiamo visto un video in cui Kikò parlava dei suoi figli in settimana, con il timore di poterli aver turbato in qualche modo, perché non lo avevano mai visto rapportarsi a una donna.

Gf 16, Malgioglio non crede ad Ambra: “Baci fintissimi”

Kikò ha scritto una lettera ai suoi figli molto bella. Appena ha saputo che il figlio ha scritto contro Ambra, Kikò è andato un po’ in crisi e scuoteva la testa leggendo i titoli che riportavano la cosa. “Smettila, sei falsa, sei una stratega” diceva infatti il figlio di Kikò contro Ambra su Instagram. Kikò non sapeva cosa dire, è rimasto in silenzio a meditare su ciò che aveva letto e su ciò che Barbara gli ha raccontato. Poi ha detto: “Beh, per quello che ho visto all’interno della Casa, poi Tina e Franceschino possono giudicare. Ha tutto il diritto di giudicare perché è sangue del mio sangue e sono suo padre, se lo può permettere”. Anche Malgioglio ha dato ragione al figlio di Kikò: “Quei baci erano fintissimi. Ma come fai a stare due settimane nella casa, poi torni e questi baci appassionati. Io non mi sbaglio”. Ambra ha replicato: “Allora tu baci veri non ne hai mai dati”. “Le telecamere fanno impazzire a volte. […] Queste sono emozioni esagerate”, ha subito ribattuto l’opinionista.

Grande Fratello, Ambra aspetta Kikò: “Io ci sono e ci sarò”

“Io ho fatto una scelta dettata dal cuore e vorrei che si portasse rispetto a questo. Sono autentiche e reali”, questo ha aggiunto Ambra. Quando Kikò ha cercato di prendere la parola, Ambra dallo studio gli ha detto: “Io ci sono e ci sarò. Sarà il tempo a darci ragione”. Kikò poi è intervenuto e si è arrabbiato moltissimo: “Tranquilli, non facciamo il polverone che non ci vede essere. Questa cosa me la vedrò fuori. Fuori si vedrà come è Ambra e parlerà con chi devo parlare. Francesco ricordati che papà è sempre papà e ci sarà sempre. Ne parleremo insieme, vedremo se è sbagliato, se è giusto e quello che si deve fare”. Iva Zanicchi la pensa diversamente da Cristiano e crede ai sentimenti di Ambra.

Kikò Nalli al Gf: “Non sarà questo a incrinare i rapporti con Tina”

A conclusione di tutto, il concorrente del Gf ha detto: “Non sarà questo che andrà a incrinare i rapporti con la mia ex moglie. Non sarà questa str….ta a rovinare la mia vita. E non condivido che nessuno possa litigare per una cosa mia personale. Ambra l’ho conosciuta pochissimo, è ovvio che non possiamo dire di essere innamorati. Alla fine lei ha capito delle cose, vedremo. Se stasera rimango e devo avere il problema della gente che parla di una cosa che ancora non è niente”. Una serata non semplice per Kikò Nalli al Gf, anche per ciò che è successo con Franco Terlizzi. Kikò comunque ha tranquillizzato i suoi figli e di sicuro saprà come affrontare la situazione quando sarà fuori dalla Casa del Grande Fratello. Subito è arrivato, comunque, il commento su Instagram del figlio di Kikò e Tina, che ha appoggiato Malgioglio ovviamente.