Tina Cipollari fa chiarezza dopo l’intervista a Sono su Ambra Lombardo e Chicco Nalli

L’intervista che Tina Cipollari ha rilasciato al settimanale Sono ha scatenato un vero e proprio putiferio sul web. Tra una risposta e un’altra l’opinionista di Uomini e Donne ha praticamente bocciato la storia d’amore che sta nascendo grazie al Grande Fratello 16 tra l’ex marito Chicco Nalli e la professoressa Ambra Lombardo. Dichiarazioni, quelle di Tina, che non sono piaciute ai più, soprattutto perché la Cipollari si è da tempo rifatta una vita. La nemica di Gemma Galgani è infatti felicemente fidanzata da circa un anno con Vincenzo, un ristoratore fiorentino con il quale c’è in ballo un progetto di vita serio. La Cipollari non ha mai nascosto la voglia di sposarsi di nuovo con l’imprenditore e la sua intromissione nella vita privata di Kikò non è andata giù a numerosi telespettatori. Proprio per questo la vivace Vamp ha deciso di fare chiarezza sui social network.

Il post di Tina Cipollari su Chicco Nalli e Ambra Lombardo

“Vorrei solo precisare che, essendo una donna spontanea, quando mi viene posta una domanda, da chiunque, rispondo sempre con spontaneità. Non ho oggi e non avrò sicuramente domani nulla in contrario al fatto che il mio ex marito, a cui auguro tutta la felicità, il bene di questo mondo, e lunga permanenza nella casa del Grande Fratello, possa rifarsi una vita con Ambra o con chiunque altra sia, se permettete, non sono io a dover scegliere per lui, anzi, vi dirò, una professoressa in “casa” sarebbe molto “utile” visto che i nostri tre ragazzi frequentano ancora la scuola dell’obbligo”, ha scritto Tina Cipollari nel suo lungo post condiviso prima su Facebook e poi nelle storie di Instagram (che trovate più in basso in versione integrale!).

Tina Cipollari fa chiarezza dopo l’intervista a Sono

“L’unico vero appunto che mi sento in dovere di fare è che mi sembra davvero troppo presto considerare la loro accennata conoscenza una fantastica storia d’amore, anche perché, per me, l’amore è tutta un’altra cosa, non si studia sui banchi di scuola, ma si vive piuttosto giorno dopo giorno sulla propria pelle”, ha aggiunto l’ex tronista di Maria De Filippi.

Quando qualcuno ti rammenta qualcosa, a quel qualcuno andrebbe ricordato tutto ciò che puntualmente dimentica. Non sono… Gepostet von Tina Cipollari Original Page am Samstag, 4. Mai 2019

La replica di Ambra Lombardo alle parole di Tina

L’intervista di Tina Cipollari non è particolarmente piaciuta ad Ambra Lombardo che sui social network si è detta stupita e scioccata dalle parole dell’ex moglie di Chicco Nalli. Che, per il momento, è all’oscuro di tutto. L’hair stylist ha chiesto al Grande Fratello un segnale ai figli e chissà che non arrivi nella prossima diretta del reality show…