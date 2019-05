Kikò Nalli è un fiume in piena, dopo Tina messaggio ai figli: “Datemi un segnale”

Grande Fratello 2019, la vita di Kikò Nalli dopo Tina Cipollari

Mai come al Grande Fratello 2019 Kikò Nalli si era aperto così tanto: l’ex marito di Tina Cipollari in uno dei suoi tanti confessionali ha raccontato infatti che dopo la storia con l’opinionista di Uomini e Donne ha vissuto momenti difficili e che non è riuscito più a trovare l’amore; lo ha scritto in una lettera ai figli e sicuramente lo ripeterà nella prossima puntata del Gf, durante la quale succederà di tutto, visto che in questa settimana non si è fatto altro che parlare del bacio con Ambra Lombardo, della reazione di Tina e della paura che i figli possano sentirsi messi in disparte. Proprio ai figli Kikò ha voluto scrivere la lettera di cui vi abbiamo parlato chiedendo loro di inviargli un segnale.

Il messaggio di Kikò ai figli dopo il bacio con Ambra

“Amori miei – queste alcune delle parole del gieffino –, è un mese che non vi vedo, che non vi vivo e non vi bacio. Mancate come ossigeno. Spero che almeno un pochino vi faccio ridere. Stando insieme a dei ragazzi fantastici qui nella casa – ha così continuato cercando di sintetizzare in poche parole quello che sta vivendo con i suoi coinquilini – papà sta tornando ad essere un po’ bambino. Ma voi mi pensate? Datemi un segnale, anche piccolissimo, e il papà sarà ancor più felice di stare nella casa. Dovete essere felici se papà è felice”; pare evidente insomma che se da una parte Kikò è felice di vivere questa nuova esperienza, e tutto ciò che essa comporta, dall’altra ha paura di deludere i suoi figli: ciò potrebbe influenzare molto il suo percorso all’interno della Casa e speriamo davvero che in qualche modo il segnale che ha chiesto gli arrivi.

Kikò e Ambra, vero amore al Gf? “Mi sa che mi sono innamorato”

La passione per Ambra intanto pare tutt’altro che svanita; parlando con gli altri gieffini infatti l’ex della Cipollari ha dichiarato di essersi innamorato e state certi che questo sarà uno dei momenti che vedremo nel filmato di lunedì a lui dedicato. Finora siamo arrivati a quota tre coppie o quasi, ognuna con i suoi problemi: Kikò e Ambra non possono vedersi perché lei è fuori; tra Martina e Daniele c’è ormai un terzo incomodo; tra Francesca e Gennaro infine il terzo incomodo sembra essere proprio lui, visto che la De Andrè è fidanzata. E di affetto molto particolare si parlerà anche interpellando Cristian Imparato, visto quanto accaduto nelle ultime ore… Lunedì tutti sintonizzati su Canale 5!