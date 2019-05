Michael Terlizzi gay? Arriva la confessione di Guendalina Canessa

Grande Fratello 2019: Michael Terlizzi è gay? News da Guendalina Canessa

Al Grande Fratello 16 si continua a discutere della vita privata di Michael Terlizzi. Il figlio di Franco, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, ha chiaramente dichiarato di non essere gay ma Cristian Imparato ha ancora dei dubbi. Dubbi che sono stati confermati da Guendalina Canessa, ospite di questa edizione del reality show. A detta dell’ex gieffina, oggi imprenditrice e opinionista televisiva, Michael sarebbe assolutamente gay. Tanto da aver addirittura consigliato al ragazzo di fregarsene del giudizio della gente e di vivere felicemente e serenamente la sua vita. Non solo: Guenda avrebbe avuto delle certezze da alcuni suoi amici, che le avrebbero confermato che Michael è assolutamente terrorizzato dall’idea di poter fare outing.

Il video in cui Guendalina Canessa parla di Michael Terlizzi

“So di mio, dalle mie amiche (fa l’occhiolino a Cristian, ndr), i miei amici, no? Lui è terrorizzato da questa cosa”, ha ammesso Guendalina Canessa a Cristian Imparato, come potete vedere nel video più in basso. “Tu senti la stessa cosa mia?”, ha dunque chiesto l’ex vincitore di Io Canto. “No, amo. La so!”, ha replicato Guenda, che è apparsa assai convinta di quello che stava dicendo in giardino, durante un momento di relax al Grande Fratello. L’ex moglie di Daniele Interrante ha però puntualizzato che ognuno ha i suoi tempi ed è giusto rispettarli nonostante oggi il mondo sia decisamente più libero e moderno rispetto al passato.

Franco Terlizzi è sicuro di quello che dice il figlio Michael

Come reagirà Franco Terlizzi davanti alla confessione di Guendalina Canessa? Attaccherà la gieffina come fatto con Cristian Imparato? Il pugile ha garantito che il figlio non è gay ma solo una persona molto chiusa e riservata, a causa anche della malformazione con la quale è nato.