Michael Terlizzi malattia, la confessione al Gf: “Sono nato così, non volevo espormi”

Grande Fratello 16, Michael Terlizzi confessa la sua malattia nella Casa

Michael Terlizzi al Gf 16 ha appena raccontato la sua malattia. Il concorrente dell’edizione 2019 ha infatti un problema fisico, che di sicuro nessuno ha notato fino a oggi. Effettivamente è davvero difficile accorgersene, perché si tratta di un problema che si evidenzia quando Michael fa qualcosa. Ne ha parlato per questo motivo, si stava sistemando i capelli dopo una doccia e parlando con Jessica Mazzoli ha confessato la sua malattia. Michael non stava mettendo il gel come vediamo fare a qualunque ragazzo, ma aveva la mano con il palmo rivolto verso l’alto. E non sulla testa, fra i capelli, per rendere l’idea. Ebbene, c’è un motivo a tutto questo e lui non può fare nulla per superarlo.

Michael Terlizzi malattia, la confessione al Gf 2019: “Non posso ruotare il braccio”

“Non posso ruotare il braccio”, ha detto all’improvviso Michael a Jessica. Probabilmente il figlio di Franco Terlizzi voleva farle capire che non tutti sono perfetti e non tutto è perfetto, mentre lei si stava sfogando su Morgan. Poi ha spiegato che è un problema che ha dalla nascita: “Sono nato così, non ci posso fare niente”. La malattia di Michael Terlizzi si chiama Sinostosi radio ulnare, lo ha detto lui stesso su domanda di Jessica. Quest’ultima gli ha detto che non si nota affatto questo problema del modello. Lui ha aggiunto che per questo motivo ha evitato fino a oggi di tentare una carriera televisiva: “Non sono preso male, però ho sempre cercato di evitare. Sempre meglio non esporsi troppo. No, non si vede. Io nascondo bene la cosa, è 30 anni che lo faccio”. E ancora: “Non ho mai accettato tante cose perché mi dava fastidio. No, non è imbarazzo. […] Ho sbagliato fino a ora sinceramente. Alla fine ci sono arrivato comunque a fare le cose. E senza che io provassi, è capitato per mio padre”.

Gf 2019, Michael Terlizzi confessa il suo problema alle braccia

Con queste parole Michael Terlizzi al Grande Fratello ha spiegato che fino a oggi gli sono arrivate numerose proposte, che però ha sempre rifiutato per questa malattia. Oggi, però, è pronto a ogni evenienza: “Dopo che finisco qua vediamo se il botto lo farò veramente e vedremo se le braccia saranno un impedimento o no. Mi hanno detto già tantissime volte di fare l’attore, ma tante tante. Mi dicono che ho la faccia da cinema. Ma come faccio? Se io devo fare un film mettiamo di guerra e devo sparare, non posso. Mentre ce ne sono tanti altri che possono farlo. Ci sono altri bei ragazzi”. Ovviamente potrebbe fare tanto altro piuttosto che un film d’azione, ma Michael ha dimostrato di avere i piedi per terra in tal senso. “Io sono nato così, non è una cosa che mi preoccupa”, ha detto spiegando che vive con i piedi per terra e sa che questa sua malattia alle braccia potrebbe essere un impedimento per fare qualcosa.