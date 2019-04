Franco Terlizzi attacca Cristian Imparato: “Vuole penalizzare Michael”

Michael Terlizzi, il padre Franco si scaglia contro Cristian Imparato al Grande Fratello

Franco Terlizzi è tornato a difendere il figlio Michael, attualmente rinchiuso nella Casa del Grande Fratello 16. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi non ha approvato le insinuazioni di Cristian Imparato. Il cantante siciliano, ex vincitore del talent show Io Canto, dopo aver fatto pubblicamente coming out ha stuzzicato il coinquilino e lasciato intendere che potrebbero piacergli gli uomini anziché le donne. Un comportamento che non è particolarmente piaciuto a Franco, che ha prima preso le parti di Michael nel salotto di Barbara d’Urso a Domenica Live, e ha poi rilasciato un’accesa intervista al settimanale Nuovo.

Le ultime dichiarazioni di Franco Terlizzi sul figlio Michael

“Se Michael fosse stato gay me lo avrebbe detto. Mi chiedo perché Cristian abbia questa cattiveria gratuita nei confronti di Michael. Forse ha un debole per mio figlio? In tal caso sarebbe meglio che glielo dicesse anziché andare a istigarlo”, ha dichiarato Franco Terlizzi alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. “Credo che Imparato abbia visto Michael andare alla grande e stia cercando di penalizzarlo per andare avanti lui“, ha aggiunto il pugile. Che ha poi attaccato apertamente Cristian: “Quel ragazzo sta cercando di mettere in cattiva luce mio figlio. Michael è talmente educato che, davanti a certe affermazioni, c’è rimasto male”.

Franco Terlizzi contro i gay? “Non sono omofobo”

Franco Terlizzi ha chiarito una volta per tutte di non essere omofobo, come si mormorava lo scorso anno all’Isola dei Famosi. “Craig Warwick si era inventato tutto, ma non ho mai detto nulla contro i gay. Non sono omofobo, sono educato e gentile con tutti. Conta il rispetto”, ha sentenziato lo sportivo. Che ha poi precisato di aver incontrato una volta il figlio insieme a una ragazza. Come raccontato da Franco, qualche tempo fa ha beccato Michael che si sbaciucchiava in discoteca con una modella.

Franco Terlizzi in lacrime per la malformazione di Michael

A Domenica Live Franco Terlizzi si è commosso per il problema fisico che da più di trent’anni attanaglia Michael. Il modello ed ex tentatore di Temptation Island ha la sinostosi radio ulnare, una malformazione congenita dell’avambraccio. Il giovane non può ruotare correttamente il braccio: una malformazione che molto probabilmente è dipesa dal disastro di Chernobyl, avvenuto nel 1986, nello stesso anno in cui è nato il gieffino.