Michael Terlizzi ancora sotto accusa, il padre: “Problemi seri non ne ha”

Michael Terlizzi del Gf ancora sotto accusa dopo la diretta di lunedì. Papà Franco lo difende a Pomeriggio 5

Michael Terlizzi ancora sotto accusa. Il giovane, ora rinchiuso nella casa del Grande Fratello, ha vissuto un momento molto intenso nella puntata di lunedì. A finire al centro della discussione le parole rilasciate in settimana al compagno di avventura e coinquilino Cristian Imparato. Il figlio dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Franco Terlizzi, è stato “accusato” di non riuscire a capire chi sia, complice alcune dichiarazioni di Cristian che lo hanno fatto letteralmente scoppiare in lacrime. Anche se Michael ha dichiarato ripetutamente di non essere gay, è finito al centro dell’occhio del ciclone. Anche Barbara d’Urso gli ha lanciato un messaggio e lui ha spiegato che si è trovato dentro ad uno tsunami di emozioni che non è riuscito a gestire nella giusta maniera. Ancora una volta, però, il Terlizzi è finito sotto accusa e al centro delle chiacchiere nel salotto di Barbara d’Urso, Pomeriggio 5.

Michael Terlizzi, papà Franco lo difende e si commuove a Pomeriggio 5

Michael Terlizzi ancora sotto accusa. Durante la puntata di Pomeriggio 5 di martedì 16 aprile si è tornati a parlare del giovane, data anche la presenza in studio del padre Franco. Un ragazzo molto tenero e dolce che sta facendo fatica in uno contesto complesso come quello del reality show di Canale 5. “Io amo Michael!“, ha commentato la padrona di casa, rendendosi conto della commozione di Franco che ammette: “Il guaio è che fa emozionare anche me! Non lo nascondo mica“. Poi alle parole di Roger Garth: “Michael è una persona molta introversa, abbiamo passato nottate insieme al telefono ma secondo me non sa nemmeno lui cosa è veramente“. “Si è capito benissimo cosa è Michael. Ieri sera si è capito. Mio figlio ha avuto piccoli problemi da ragazzino ma problemi seri non ne ha, tranne quello delle braccia. Il blocco che ha avuto mio figlio è quello“, così ha parlato Franco, prendendo le difese del figlio.

Michael Terlizzi al Gf, i dubbi di Cristian Imparato

I dubbi di Cristian Imparato su Michael Terlizzi hanno aperto un grande spazio per il giovane figlio dell’ex naufrago dell’Isola. Nonostante abbia più volte smentito di essere omosessuale, il papà era già intervenuto sulla questione a Domenica Live: “Gay o non gay per me non è un problema. Ma è mio figlio, lo conosco e non è gay. Mio figlio non ha alcun tipo di problema, come insinuato da Cristian, è solo un po’ chiuso e ha dell’insicurezza“.