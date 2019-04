Michael Terlizzi gay? Il padre Franco prima nega e poi scoppia a piangere

Michael Terlizzi è gay? Il padre Franco Terlizzi smentisce a Domenica Live

Michael Terlizzi: gay oppure no? Da quando Cristian Imparato ha fatto delle insinuazioni al Grande Fratello 16 tutti vogliono sapere la verità. Al momento il ragazzo ha scelto di trincerarsi dietro un “no comment” e di vivere al massimo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Un’esperienza importante, che potrebbe lanciare la carriera del 32enne dopo la laurea in Filosofia e la breve apparizione a Temptation Island 2018 in qualità di tentatore. Nel frattempo Franco Terlizzi, padre di Michale ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, è intervenuto a Domenica Live per smentire in pieno il pensiero di Cristian che, al contrario del nuovo coinquilino, ha apertamente fatto coming out durante i primi giorni di permanenza nel programma Mediaset.

Michael Terlizzi non è gay: il padre Franco ne è convinto

“Gay o non gay per me non è un problema. Ma è mio figlio, lo conosco e non è gay. Mio figlio non ha alcun tipo di problema, come insinuato da Cristian, è solo un po’ chiuso e ha dell’insicurezza”, ha spiegato Franco Terlizzi, ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2018, a Domenica Live. Parole che trovano conferma in quelle di Vladimir Luxuria che, proprio grazie al reality show condotto da Alessia Marcuzzi, ha conosciuto Michael. “A lui piacciono le donne”, ha tagliato corto l’ex parlamentare, che non ha apprezzato particolarmente il comportamento del vincitore di Io Canto.

Franco Terlizzi piange a Domenica Live per la malattia del figlio

“Se fosse gay non avrei problemi”, ha chiarito Franco Terlizzi a Barbara d’Urso prima di scoppiare a piangere. Il motivo? il pugile ha ricordato la malattia di Michael, di cui il diretto interessato ha parlato di recente al Grande Fratello. “È nato nel 1986, lo stesso anno del disastro di Cernobyl. È nato con questo problema al braccio che non può rotare come tutti gli altri e questo lo rende più insicuro”, ha ammesso con gli occhi lucidi Franco.