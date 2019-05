Tina Cipollari boccia Ambra e Kikò: “Lei non reggerebbe nella vita vera”

Kikò e Ambra al Grande Fratello 16: cosa ne pensa Tina Cipollari

Tina Cipollari non sta perdendo neppure una puntata del Grande Fratello 16, che vede tra i protagonisti il suo ex marito Chicco Nalli, detto Kikò. Di recente l’hair stylist è stato protagonista di un bacio appassionato con la professoressa e modella Ambra Lombardo. Uno slancio di passione inaspettato che ha fatto sognare i più romantici, che non vedono l’ora di ammirare i due nella vita reale, fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Una storia che però, a detta della Vamp di Uomini e Donne, non durerebbe nella quotidianità. Tina conosce bene Chicco e non ritiene Ambra la persona giusta per l’esperto di bellezza.

Le parole di Tina Cipollari su Ambra Lombardo e Chicco Nalli

“L’ho visto molto dispiaciuto quando lei è uscita ma nella Casa del Grande Fratello è tutto amplificato. Non ho provato gelosia, ma mi ha fatto un effetto un po’ strano vederlo alle prese con un’altra storia d’amore. Comunque, non per minimizzare Ambra, ma lei con Kikò non reggerebbe nella vita vera perché lui è uno che ama molto la leggerezza. Fisicamente è molto bella ma non sarà mai come Tina Cipollari”, ha detto l’opinionista di Maria De Filippi al settimanale Sono. “Non troverà mai una come me, nemmeno se mi clonassero. Il mio carattere è unico. Conosco Kikò da quasi 18 anni e anche lui è molto particolare: va preso con le pinze, con lui non puoi importi e fare la maestrina”, ha aggiunto la Cipollari.

Tina Cipollari e Kikò: la richiesta del figlio Francesco

Nell’ultima intervista rilasciata alla stampa, Tina Cipollari ha confidato che uno dei suoi tre figli, Francesco, le ha chiesto di tornare insieme a Chicco Nalli. “Dentro di me pensavo che avrei voluto rispondere di sì, ma proprio non ci riuscivo. Kikò e io eravamo entrambi stanchi. A mio Francesco ho risposto che gli spiegherò tutto quando sarà più grande”, ha confessato Tina, che si è rifatta una vita accanto al ristoratore Vincenzo. Il piccolo Francesco, che oggi ha 12 anni, sul suo account Instagram non si è espresso favorevolmente nei confronti di Ambra Lombardo. Secondo Nalli Junior, l’affascinante siciliana avrebbe solo finto un interesse verso il padre per restare sulla cresta dell’onda dopo l’eliminazione di qualche settimana fa al Grande Fratello.

Come va la storia tra Tina Cipollari e il fidanzato Vincenzo

Mentre Chicco aspetta di ritrovare Ambra, Tina Cipollari è felicemente fidanzata con Vincenzo, un ristoratore fiorentino. Negli scorsi mesi si è parlato insistentemente di un matrimonio tra i due ma Tina preferisce andarci coi piedi di piombo. “Non ci siamo giurati amore eterno. Ci stiamo conoscendo e frequentando. Avendo un matrimonio alle spalle, ci vado con i piedi di piombo. Con Vincenzo sto bene e spero sia l’uomo della mia vita ma non è nemmeno un anno che stiamo insieme”, ha puntualizzato la Cipollari.