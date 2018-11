Tina Cipollari: “Voglio sposare Vincenzo, il mio ex marito non l’ha presa bene”

Tina Cipollari e il nuovo fidanzato si sposano: la relazione dell’ex marito Chicco Nalli

Tina Cipollari fa sul serio col nuovo fidanzato Vincenzo, rinomato ristoratore fiorentino. L’opinionista di Uomini e Donne è pronta a sposarsi di nuovo, come dichiarato in un’intervista al magazine Sono, del quale è pure collaboratrice con una sua posta del cuore. La Vamp – che è stata sposata per oltre dieci anni con l’hair stylist Chicco Nalli dal quale ha avuto tre figli – sta pensando seriamente all’idea di indossare nuovamente il vestito bianco. Perché l’amore per Vincenzo è forte, solido e maturo. “Vincenzo e io abbiamo parlato spesso del matrimonio. Ora devo preparare i miei figli a questo evento, soprattutto i più piccoli, Francesco e Gianluca, visto che Mattias ormai è abbastanza grande per capire“, ha fatto sapere l’ex tronista di Viterbo. Ma qual è invece la reazione di Kiko?

Kiko e Tina Cipollari in crisi da anni prima della separazione ufficiale

“Chicco? Credo che l’idea che io mi risposi lo infastidisca, ma non al punto da impedire il mio matrimonio, anche perché lui lo sa che se voglio fare una cosa la faccio, a prescindere dal suo consenso”, ha aggiunto Tina Cipollari. Che ha fatto conoscere il suo promesso sposo ai tre figli: “Hanno una buona opinione di lui. Li ho anche portati a Firenze a casa sua per presentarglielo. Tutti insieme abbiamo passato giorni molto belli”. Vincenzo non ha eredi ma, come ribadito da Tina, ha saputo prendere i figli della Cipollari nel modo giusto, con molta tenerezza. Il braccio destro di Maria De Filippi è molto felice della sua nuova situazione sentimentale: è serena e appagata, nonostante sia costretta a fare la pendolare per amore. Tina abita a Roma, mentre Vincenzo a Firenze. Ma per i due, travolti dalla passione, non è di certo una distanza eccessiva.

Tina Cipollari: “Vincenzo mi ha fatto riscoprire e provare nuove emozioni”

“È stato tutto inaspettato. Non pensavo di innamorarmi così presto. Chicco e io eravamo già in crisi da diverso tempo. Avevo messo una pietra sopra all’amore. Negli ultimi 10 anni mi sono sentita mamma piuttosto che amante. Poi nella mia vita è entrato Vincenzo, che mi ha fatto riscoprire e provare emozioni che avevo quasi dimenticato”, ha assicurato Tina Cipollari.