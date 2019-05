Ambra, la prof del GF risponde a Tina Cipollari: Kiko nel suo futuro

Ambra contro Tina, Tina contro Ambra

Il Grande Fratello ha creato un amore, ma due nemiche. Tra Tina Cipollari, ex moglie di Kiko Nalli, e Ambra Lombardo, nuova fiamma del parrucchiere, è ormai guerra fredda. Lui ignaro si tormenta nella casa del Grande Fratello 16 pensando principalmente al giudizio e al parere dei suoi tre amati figli, fuori le due donne si sfidano a suon di frecciatine sui social. Tina, di professione opinionista di Uomini e Donne, in realtà, ha già espresso in modo diretto il suo disappunto sulla nuova coppia nata nella casa più spiata d’Italia ed oggi è arrivata finalmente la reazione della bellissima professoressa siciliana. C’era da aspettarselo e probabilmente qualcosa succederà anche durante la prossima diretta, lunedì.

Ambra Lombardo, la prof su Instagram

L’ex gieffina, il cui motto è “Vivila“, continua ad esternare il suo affetto per Kiko, fregandosene altamente delle critiche mosse dalla Cipollari. Oggi, però, Ambra ha finalmente pubblicato qualcosa su Instagram. Nulla di esplico, ma per molti la frecciatina è proprio diretta a Tina. La frase in questione è del poeta latino Orazio: “Quam minimum credule postero“, ovvero la seconda parte della famosissima frase “Carpe diem“, il tutto da tradursi come: “Cogli l’attimo, confidando il meno possibile nel domani“. L’espressione vuole sintetizzare l’incapacità dell’uomo di prevedere il futuro o di incidere sul medesimo. Questa potrebbe essere una chiara frecciatina alle parole di Tina Cipollari che, in una intervista al settimanale Sono, ha dichiarato che Ambra non può reggere nella vita vera con Kiko. La prof non ci sta e ricorda a Tina che lei non può né prevedere cosa succederà, né condizionare ciò che succederà. Oppure, in altri termini, potrebbe semplicemente voler dire che Ambra se la vive, se la gode e poi sarà quel che sarà, mostrando totale indifferenza per le previsioni della Cipollari.

Ambra e Kiko innamorati

Per chiudere la bella mora ha pubblicato due storie in cui fa delle ‘smorfie’ di disappunto e di straniamento, con tanto di emoticon che ride a crepapelle. Insomma la prof è bella decisa a tenersi il suo Kiko. Il futuro li attende.