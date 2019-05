Michael Terlizzi insultato? Al Gf interviene Franco, Kikó furioso spazientisce la d’Urso

Grande Fratello, Michael Terlizzi insultato per le braccia? La verità in diretta

Nella diretta di stasera del Grande Fratello abbiamo scoperto che le voci circolanti sugli insulti a Michael Terlizzi per i suoi problemi alle braccia non erano insulti: c’è stato infatti un fraintendimento che ha portato l’utenza a credere che l’appellativo “Calamaro” fosse indirizzato al figlio di Franco per questo motivo e non per altro; in realtà sia Gaetano Arena sia Kikó Nalli, tra i principali accusati anche della mamma di Michael, hanno chiarito che quel termine non c’entra nulla e che in Casa si è soliti darsi degli appellativi. Barbara d’Urso è stata giustamente molto dura perché quelli che si pensava fossero degli insulti avevano ferito la famiglia di Michael e avrebbero potuto ferire anche chi ha lo stesso problema.

Il video della madre di Michael contro i concorrenti del Gf

“Lo so, Michael – queste le parole di Barbara –, che hai detto che perdonavi, però tutta questa leggerezza di alcuni soprannomi che ti hanno dato ferisce anche altre persone, non solo te, ad esempio la tua famiglia”. Subito è partito un filmato in cui si vede Franco fare il tifo per Michael e sua moglie spendere parole bellissime per il percorso del figlio nella Casa: “Voglio dirti quanto siamo fortunati ad averti nella nostra famiglia. Quando abbiamo scoperto questa tua particolarità abbiamo fatto l’impossibile per capire cosa fosse… Avrei scalato l’Everest! Abbiamo vissuto questa cosa con tranquillità perché tu non sei una vittima”. Poi l’affondo: “Quello che però mi sta facendo più male è vedere che ci sono persone adulte che ti prendono in giro: quelli vicino a te che hanno fatto questa cosa sono davvero piccoli”.

Franco Terlizzi entra al Gf: Kikó Nalli il primo accusato

All’improvviso tutti i concorrenti sono stati freezati e Franco è entrato in casa per dire a Michael, che intanto lo ha abbracciato infrangendo il regolamento e sfreezandosi senza l’ordine del Grande Fratello, di continuare così perché “Stai spaccando, stai andando alla grande. Questa storia delle braccia… non hai niente!”; Michael ha cercato di impedirgli di parlare ai concorrenti ma Franco ha insistito per rimproverare chi a suo avviso aveva preso in giro suo figlio: “Ragazzi, Michael è un bravissimo ragazzo. Non divertitevi per i problemi che ha avuto: ci siamo stati 32 anni per fargli capire che lui non ha niente. Io sono felice che lui è venuto qua per sbloccarsi, per le altre cose che gli state dicendo. Mio figlio è un bravissimo ragazzo, è quello che vedete. Non prendetelo in giro, fatemi questo piacere!”. Poi si è rivolto a Kikó che, furioso con tutti e anche con Barbara, ha però minacciato persino di andarsene se per caso fosse passata per vera una cosa del genere.

Barbara d’Urso blocca Kikó: “Una cosa del genere poteva essere fraintesa”

“Non mi permetterei mai – queste le parole dell’ex marito di Tina Cipollari –, me ne posso anche andare. Che non esca fuori una cosa del genere su di me!”. Barbara non è riuscita a parlare per due tre volte, visto che Kikó era talmente infastidito da interromperla di continuo; alla fine però, dopo averlo redarguito, ha voluto mettere un punto a tutto: “Una cosa del genere poteva essere fraintesa. Se tua madre si è arrabbiata vuol dire che questa cosa, con affetto, ha ferito tua madre e quindi ho dovuto chiarire”. Storia chiusa, per fortuna.