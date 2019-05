Cristian e Guendalina stuzzicano Michael, lui reagisce: “Argomento complicato”

Grande Fratello, Cristian Imparato e Guendalina Canessa hanno ancora dubbi su Michael Terlizzi gay

Cristian Imparato e Guendalina Canessa non hanno cambiato idea su Michael Terlizzi gay: credono che lo sia, pure se lui nega. Di questo argomento immaginiamo che si parlerà ancora nelle prime serate con Barbara d’Urso, anche perché nell’ultima settimana ci sono state altre discussioni in merito. In particolare, sabato notte Cristian ha avuto una discussione con Michael su questo e tutto è partito quando ha detto che avrebbe voluto parlare con lui fuori. Michael ha detto che non c’è nulla di cui parlare, né nella Casa del Grande Fratello né fuori. Vista l’insistenza di Cristian, che ha nuovi pensieri in merito dopo le rivelazioni di Guendalina, Michael non ci ha visto più e ha reagito.

Gf, Michael Terlizzi gay? Cristian insinua ancora, lui sbotta

Il figlio di Franco Terlizzi ha sbottato e l’amicizia con Cristian è seriamente a rischio. Se Guendalina ha detto di credere a ciò che ha raccontato Michael e di essere quindi meno convinta che sia gay, Cristian no. Il cantante ha ammesso che le rivelazioni di Guendalina gli hanno messo di nuovo la pulce nell’orecchio. Si è convinto ancor di più che qualcosa sotto sotto c’è quando Michael gli ha rivelato che prima di entrare nella Casa ha avvisato sua mamma che sarebbero potute arrivare al Gf persone che sostengono che sia gay. La cosa ha stranito ulteriormente Cristian: perché avvisare sua madre proprio di una cosa del genere? A quel punto Michael si è corretto e ha detto di averla avvisata anche su eventuali fiamme femminili. “Io sono arrabbiato perché voglio che tu mi creda, perché ti voglio bene. Quando io voglio bene a qualcuno io mi fido”, ha detto Michael a Cristian.

Gf 16, Michael Terlizzi risponde ai pettegolezzi: il confessionale

In confessionale, poi, Michael ha detto: “Praticamente è entrata pensando che io sono gay e sto reprimendo la cosa. Io voglio far capire che ne ho già parlato la prima settimana. È un argomento complicato, molto sottile. Ci sono persone che hanno sofferto per queste cose. […] Questo mio modo di fare senza distinzione tra gay e etero provoca un fraintendimento”. Michael dovrà fornire ulteriori spiegazioni nella puntata del Grande Fratello 16 di stasera?