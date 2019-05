Cristian Imparato e Michael Terlizzi al Gf, dopo il bacio a stampo amicizia a rischio?

Gf, Cristian Imparato e Michael Terlizzi dopo il bacio: i commenti in confessionale

Il bacio tra Cristian Imparato e Michael Terlizzi ha sorpreso il pubblico del Grande Fratello 16! È stato un bacio rubato da Cristian, a stampo ovviamente, e Michael è stato al gioco. Ha reagito scherzando con lui, a differenza di quanto è avvenuto invece nei primi giorni del Gf, quando Cristian aveva ipotizzato insieme a Michael che fosse gay. Nel daytime di oggi sono andate in onda le immagini del bacio di Cristian e Michael, ma ciò che ha stupito più di tutto sono i confessionali con le loro parole! Dopo le dichiarazioni del cantante di Io Canto, l’amicizia tra i due sarà a rischio?

Cristian e Michael bacio al Gf, amicizia a rischio?

Michael ha commentato il tutto così: “Ma è una cosa innocente tra persone che si vogliono bene ovviamente. Lo sa che mi mette in difficoltà e quindi lo fa apposta, ma per gioco”. Un gesto affettuoso, insomma, ma per Cristian potrebbe non essere stata la stessa cosa! Imparato infatti ha detto: “Io con lui mi freno perché lui è tanto frenato. Piano piano… Se voglio conquistare una cosa c’è step by step. Vedrete nel corso del programma prenderà una piega diversa”. Rimasto solo in giardino con Guendalina Canessa, però, i commenti dal bacio si sono spostati altrove. Cristian aveva già manifestato a Michael i suoi dubbi, ieri sera ne ha riparlato con la Canessa. Quest’ultima è d’accordo con le impressioni di Cristian, ma gli ha anche confidato di esserne quasi certa.

Grande Fratello, Cristian parla con Guendalina di Michael

Tra confessionale e chiacchierata con Cristian, Guendalina ha detto: “Fuori si chiacchiera, però non penso che siano solo chiacchiere. Io so dalle mie amiche e i miei amici e mi sa che lui è terrorizzato da questa cosa”. Cristian ha risposto così: “Qui non farà mai un’apertura del genere”. Se lunedì in puntata dovessero mostrare questi commenti a Michael, come reagirà nei confronti di Cristian? Già in passato infatti i suoi dubbi lo avevano mandato in tilt. Oggi sembra reagire in maniera diversa, ma chissà se reagirà bene le confessioni di Imparato.