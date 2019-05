Serena Rutelli ritrova il fratello mai conosciuto: “La porta è aperta”, la lettera al Gf

Serena Rutelli fratello, al Grande Fratello una nuova lettera per la figlia della Palombelli

Serena Rutelli è stata adottata da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, ormai lo sanno tutti. Al Grande Fratello 16 la ragazza sta ricevendo delle lettere dai suoi parenti biologici. La scorsa puntata ha dovuto affrontare le scoperte sulla madre naturale, di cui però non vuole saperne nulla. Serena ha detto di aver pensato molto a quanto è successo, ma di non aver cambiato idea. L’unica cosa che ha suscitato la sua curiosità è stato scoprire di avere dei fratelli. Anche questa settimana è arrivata una lettera a Barbara d’Urso e ha di nuovo consultato i genitori di Serena per capire se fargliela avere o meno. Poi le ha mostrato una fotografia, di suo fratello che è padre di due figlie. Quindi Serena al Gf ha scoperto di essere zia. Lei ha subito capito che poteva essere uno dei suoi fratelli.

Grande Fratello, Serena Rutelli riceve la lettera dal fratello che non ha mai conosciuto

Si chiama Gaetano ed è stato adottato dalla sorella della madre. “Almeno lei ha un cuore”, ha commentato Serena. Gaetano sapeva di avere dei fratelli ma non era a conoscenza di Serena, lo ha scoperto guardando il Grande Fratello. Anche stavolta hanno mostrato degli stralci della lettera, che Gaetano ha indirizzato sia a Serena sia a sua sorella Monica. Anche lui è stato abbandonato appena nato e dopo qualche anno è stato preso in affidamento dalla loro zia. Il ragazzo ha poi scritto che la sta seguendo, per conoscerla meglio e trovare qualche somiglianza. Gli piacerebbe conoscerle meglio, ma senza creare altra sofferenza. “Spero di poter riunire ciò che ci è stato tolto”, ha scritto il fratello di Serena Rutelli per terminare la lettera. Lei ha letto queste parole in lacrime, colpita e commossa dalla scoperta appena fatta. D’altronde non ha nascosto di essere curiosa di conoscere suo fratello.

Gf, Serena Rutelli risponde al fratello ritrovato: “La porta è aperta”

Questo ha detto poi, visibilmente emozionata: “Ha detto delle bellissime parole, è stato per me una cosa bellissima perché so che ho rivisto uno dei fratelli che ho sempre… Ero curiosa di sapere, di vedere come era fatto. Ed è stato un bellissimo messaggio, sono un sacco felice. Volevo ringraziarlo per questa lettera. Un giorno uscendo da qui vediamo se ci sarà modo di incontrarlo, anche per un caffè e una chiacchiera. La porta è aperta”. Stasera, quindi, Serena ha portato con sé la lettera del fratello, a differenza di quanto è successo la settimana scorsa con la lettera della mamma biologica. Questo momento nella puntata del Gf 16 è arrivata dopo un momento molto forte con protagonisti Kikò, Ambra, Tina e pure Malgioglio.