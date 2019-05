Serena Rutelli ci ripensa: “Sono curiosa”, l’avvertimento di Martina la spaventa

Grande Fratello 2019, Serena Rutelli continua a pensare alla mamma biologica

Al Grande Fratello si continua a parlare della madre biologica di Serena Rutelli e la concorrente non sembra più essere sicura come lo è stata in diretta: atteggiamento comprensibile, quello di ripensarci e ripensarci, perché è normale in una situazione del genere anche avere solo la curiosità di conoscere il proprio passato; non sappiamo come si metteranno le cose e se questo fatidico incontro tra Serena e la mamma avverrà nel reality show di Canale 5 o in altre occasioni, ma ormai è evidente che la figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli sia molto più insicura rispetto a qualche giorno fa.

I ricordi di Serena sul suo passato: “Questi fratelli non li ho mai visti”

In confessionale infatti Serena continua a parlare non solo di sua madre ma anche dei fratelli di cui le ha parlato Barbara nell’ultima puntata; al riguardo la gieffina, senz’altro una tra le più amate non solo per la sua storia ma anche per la sua dolcezza e per la sua discrezione, ha fatto capire di essere molto confusa “perché quando ho vissuto con lei io questi fratelli non li ho mai visti. Capito quanto è strana questa cosa? Fa un effetto strano sapere che lei ha avuto altri figli”. Già ieri vi avevamo anticipato che lunedì potrebbe succedere qualcosa e oggi abbiamo qualche certezza in più: Serena ha ammesso infatti di essere “curiosa di sapere come sono fatti, quella è una curiosità che ho, sono sincera! Io di lei non so niente, quel poco che mi ricordo è che la vedevo soltanto quando andavo a dormire o dovevo mangiare”.

L’avvertimento di Martina a Serena: “Potrebbero uscire cose che fanno male”

La curiosità insomma potrebbe portare Serena a tornare sui suoi passi e a voler cercare qualche contatto con la madre: siamo ancora agli inizi del Gf 2019 e la produzione, nel caso, avrebbe tutto il tempo di organizzare l’incontro, come già fatto del resto con Paola Caruso. Le amiche della Rutelli intanto l’hanno messa in guardia: se Erica infatti le ha fatto notare che forse l’istinto di incontrare la mamma biologica potrebbe venirle tra qualche anno, Martina Nasoni ha cercato di farla ragionare sul fatto che “potrebbero uscire delle cose che fanno male”; difatti Serena in confessionale ha ammesso di aver paura di “tornare in quel passato, come se fosse un buco nero”. Lunedì, oltre che di un’altra storia di abbandono che ci ha molto colpito, si parlerà senz’altro anche di questo e ne sapremo di più!