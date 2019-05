Michael Terlizzi gay? Spunta ex Uomini e Donne che svela: “Non si nasconde”

Michael Terlizzi gay? Al Grande Fratello non si ferma il pettegolezzo: spunta una testimonianza

Al Grande Fratello Michael Terlizzi ha affrontato per ben due puntate i pettegolezzi, o i sospetti, sul suo conto. Già dopo la prima settimana, infatti, Cristian Imparato aveva sospettato qualcosa e aveva deciso di affrontare l’argomento con lui in prima persona. Quella volta Michael non aveva reagito affatto bene, voleva addirittura andare via. In questi giorni è tornato a galla il dubbio Michael Terlizzi gay, perché Guendalina Canessa ha riportato a Cristian delle testimonianze di alcuni amici suoi. Anche stavolta Michael ha assicurato di non essere gay, ma reagendo in maniera nettamente differente alla prima volta. Dopo che se ne è parlato di nuovo ieri sera, è spuntata la testimonianza di una donna che afferma l’esatto contrario, cioè che Michael del Gf non è gay.

Grande Fratello, Michael Terlizzi ha corteggiato un’ex di Uomini e Donne

Si tratta di un ex protagonista di Uomini e Donne, si chiama Manila Boff e recentemente l’abbiamo rivista nel Trono Over. Manila ha conosciuto Michael qualche mese fa a Casa Signorini ed è stato lui a cercarla su Instagram. Si sono sentiti per un po’ di tempo, avevano anche deciso di vedersi ma per degli imprevisti del gieffino è tutto saltato. Nonostante ciò, Michael è sempre stato presente e questo ha fatto molto piacere a Manila, che in quel periodo attraversava un momento difficile. Questo ha raccontato a BollicineVip: “Tutto mi ha dato l’idea meno che una persona che avesse dei dubbi in merito al suo orientamento sessuale. Trovo sgradevoli le accuse che sono state mosse nei suoi confronti nella casa da Guendalina Canessa e Cristian Imparato e soprattutto vorrei smentire che sia gay”. Manila si è sentita corteggiata da Michael, che reputa un ragazzo educato e molto profondo, che con lei ha avuto un comportamento da vero uomo. Per questo non capisce come Cristian e Guendalina abbiano potuto stuzzicare Michael in quel modo.

Michael Terlizzi al Gf continua a far chiacchierare, parla Manila: “Non si nasconde”

La testimonianza di Manila prosegue così: “Io posso testimoniare in maniera ferma, lo potete vedere anche dai messaggi che ci siamo scambiati, che Michael è una persona veramente valida. Io non riscontro assolutamente nulla di quello che gli viene detto nella casa”. A proposito di ciò che ha detto Guendalina, e cioè che Michael potrebbe nascondersi per paure e timori, Manila si è così espressa: “Io non vedo in Michael una persona che si nasconde dietro un dito, ho sempre visto una persona chiara e diretta. Soprattutto, ripeto, non ho visto un atteggiamento equivoco in nessun caso”. Manila Boff e Michael Terlizzi si rivedranno dopo il Gf? Lei non lo esclude, lui non possiamo saperlo. Intanto, l’ex volto di Uomini e Donne accetterebbe di entrare nella Casa per far ricredere tutti sui dubbi delle ultime settimane.